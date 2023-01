Afrique de l'Est: Felix Tshisekedi rassure - " Toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du mouvement terroriste M23 "

" Le Président de la République a tenu à rassurer toute la population congolaise en général, et celle du Nord-Kivu en particulier, que toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du mouvement terroriste M23 ", a affirmé le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muayaya, alors qu'il faisait le compte rendu du conseil des ministres du vendredi 27 janvier.

Selon lui, le Président de la République a informé le Conseil qu'il a présidé peu avant le Conseil des ministres, une réunion de sécurité consécutivement à la situation sécuritaire qui prévaut à Kitshanga en particulier, et dans la province du Nord-Kivu en général.

La communauté internationale, a poursuivi M. Muyaya, a été de nouveau interpelée par le Président de la République au regard des conséquences désastreuses que génère cette situation sur les populations congolaises.

Lutter contre le phénomène " enfants en situation de rue "

Le Président Félix Tshisekedi a invité, au cours de ce conseil des ministres, tous les acteurs sociaux à lutter contre le phénomène " enfants en situation de rue " en République démocratique du Congo.

" Le Chef de l'Etat a insisté pour que la politique nationale de protection de l'enfant se décline sur quelques axes, notamment la définition des principes, des objectifs et des stratégies nationales impliquant tous les acteurs concernés et à tous les niveaux, en vue de lutter efficacement contre tous le faits et phénomènes sociaux qui affectent l'enfant ", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya.

" Le Président de la République reste préoccupé par le phénomène " enfants en situation de rue ", communément appelés " enfants de la rue " qui constitue une interpellation et engage au quotidien notre responsabilité collective bien que cette situation exige une attention particulière des pouvoirs publics ", a-t-il ajouté.

Il a fait savoir que le Président de la République a, à cet effet, recommandé la mise en place d'un cadre stratégique d'actions concrètes, efficaces et durables, afin de s'assurer de la réinsertion familiale, sociale et économique de tous les enfants vivant en situation vulnérable, avec l'appui permanent du gouvernement et l'accompagnement des partenaires.

" Le Chef de l'Etat a rappelé à l'attention du gouvernement, des parents, des partenaires et de tous les acteurs sociaux, que la place de l'enfant n'est pas dans la rue, ni dans les centres d'hébergement. Le milieu naturel de l'enfant reste et demeure en famille ", a relevé Patrick Muyaya, dans les propos rapportés par l'Agence congolaise de presse.