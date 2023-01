Cote d'Ivoire: Protection sociale - Les transporteurs de Yopougon s'approprient la Cmu et le Rsti

Avec ses quelques 5000 taxis communaux, communément appelés "Wôrô-wôrô", et 3000 minibus ou "Gbakas", Yopougon détient, sans aucun doute, la palme de la commune ayant le plus grand nombre d'acteurs de transport urbain du district d'Abidjan. Et au nombre des publics cibles des nouveaux instruments de protection sociale mis en place par le gouvernement ivoirien, figurent en bonne place les acteurs du secteur des transports.

C'est à cet effet que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui a entamé, depuis le lundi 23 janvier 2023, une tournée de sensibilisation à la Couverture maladie universelle (Cmu) et au Régime social des travailleurs indépendants (Rsti) dans les gares routières d'Abidjan, était le jeudi 26 janvier, en fin d'après-midi, à Yopougon.

Adama Kamara a été chaleureusement accueilli par les transporteurs de Yopougon. Qui, bien avant l'arrivée du ministre sur le lieu de la cérémonie, avaient déjà pris d'assaut en masse les stands d'enrôlement à la Cmu et au Rsti dressés sur place.

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a fait comprendre à ses hôtes que la Cmu et le Rsti ont été conçus par le Président de la République pour leur bonheur. " Avec ces deux produits, vous pouvez désormais vous soigner à moindre coût et bénéficier d'une pension de retraite après 10 années de cotisation, à partir de 55 ans ", a-t-il expliqué. Avant d'ajouter que la cotisation mensuelle pour la Cmu est de 1000 FCfa.

Elle donne droit à une prise en charge médicale dans les centres de santé et hôpitaux publics. " Avec la carte Cmu, vous ne payerez que 30 % du coût de vos soins. Je vous invite à y souscrire massivement et à le faire pour vos femmes et vos enfants ", a exhorté Adama Kamara.

Le porte-parole des transporteurs de Yopougon, Diabaté Losséni, a dit au représentant du gouvernement que son message a été bien perçu par tous les acteurs du transport de la commune. Il a promis que tout sera mis en œuvre pour que tous les membres de la corporation souscrivent à la Cmu et au Rsti.