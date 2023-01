Afrique: CHAN 2022 - Harouna Doula - " Ces jeunes écrivent l'histoire. On peut aller le plus loin possible "

L'entraîneur nigérien Harouna Doula est aux anges après que son équipe soit entrée dans l'histoire en atteignant les demi-finales du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022.

C'est un Harouna Doula avec un visage radieux qu'on a vu entrer en salle de conférence de presse d'après-match. Il a passé un quart d'heure à présenter tout son staff technique, avant de demander aux médias de les applaudir pour le travail acharner qu'ils ont réalisés.

" Après un tel match, on ne peut que ressentir de la joie et de la satisfaction grâce à ces joueurs. Ces joueurs ont permis au Niger d'atteindre ce stade. Les gens nous ont demandé jusqu'où nous voulions aller. A ce stade, je peux dire que ces jeunes écrivent l'histoire. C'est la première fois que le Niger atteint ce stade au CHAN. C'est une satisfaction pour mes joueurs. Je crois que chaque Nigérien est content ", a déclaré technicien nigérien.

Il a poursuivi: " Des tournois comme celui-ci n'arrivent pas tous les jours. Notre dernière participation aux huitièmes de finale remonte à 2011. Il faut croire qu'on peut aller le plus loin possible. Si nos joueurs peuvent supprimer toute forme de restriction, nous ferons de notre mieux. Nous avons grandi dans ce tournoi. Contre le Congo, les joueurs étaient intimidés. Contre le Cameroun, j'ai senti qu'ils étaient libres. Contre le Ghana, ils ont cru en leur talent. "

" Aziz [Abdoul Ibrahim] peut nous faire gagner un match s'il fait de son mieux et c'est pourquoi je n'arrête pas de dire que les joueurs doivent se libérer et s'exprimer parce que je les connais et ce qu'ils peuvent faire. Il a besoin de se détendre. Nous devons nous libérer de la pression négative et avoir confiance en nos capacités. De nombreuses équipes sont raides parce qu'elles n'ont pas l'habitude de jouer dans un tel tournoi. Il y a une différence entre l'équipe A et l'équipe B. À ce niveau, il peut jouer à n'importe quel poste. C'est de cela que je parle. Sans pression. Nous jouons de manière plus détendue tout en étant concentrés sur notre cible. " a indiqué le coach sexagénaire dont les propos ont été transcrits par CafOnline.

Le Niger affrontera désormais les hôtes algériens lors de la première demi-finale le 31 janvier au stade Miloud Hadefi d'Oran dans une bataille pour une place dans le set final du 4 février.

Doula a prédit : " Je crois qu'après le match d'aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à un beau match contre l'Algérie. On a commencé le tournoi doucement avec un match nul et vierge contre le Congo puis contre le Cameroun, on a marqué un but et aujourd'hui, contre le Ghana, on a marqué deux fois. Cela montre que nous réalisons les progrès que nous souhaitions. Nous ne jouerons pas un jeu fermé. Nous nous appuierons sur nos points forts. Nous devons offrir un beau jeu aux Oranais. "