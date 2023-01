Afrique: CHAN 2022 - Annor Walker sous le choc après l'élimination du Ghana - " Je suis vraiment déprimé. Je ne m'attendais pas à perdre ce match "

L'entraîneur du Ghana, Walker Annor, est consterné après la défaite 2-0 de son équipe contre le Niger lors du dernier quart de finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022.

Walker Annor, qui était visiblement désemparé lors de la conférence de presse d'après-match, a déploré : " Je suis vraiment déprimé. Je ne m'attendais pas à perdre ce match. Même à 2-0, nous n'avons pas réussi à marquer un seul but. C'est un très gros coup dur pour nous en tant qu'équipe. Les Nigériens prenaient les balles 50/50. Ils étaient déterminés. On voyait qu'ils étaient déterminés à gagner ce match à tout prix et quand ils ont marqué tôt, ça leur a donné plus de détermination et, de notre côté, ça a démoralisé nous. "

Les Black Stars jouaient sans leur meilleur buteur Daniel Barnieh Afriyie qui a reçu un carton rouge lors de leur dernier match contre le Soudan en phase de groupes.

Interrogé sur son absence, Walker a déclaré: " Sérieusement, je ne sais pas quoi dire parce que je suis à court de mots. C'est un très gros coup de perdre ce match mais tout ce que Dieu fait est bien. " déplore l'entraîneur visiblement abattu par ce résultat.

Ce dernier de poursuivre " J'ai confiance en mes joueurs, mais nous devons donner du crédit au Niger. J'ai regardé leur match contre le Cameroun mais aujourd'hui, ils ont changé leur façon de jouer. Le premier but nous a vraiment démoralisés et lorsque nous avons encaissé le deuxième but, nous avons eu du mal à revenir et avons finalement perdu. Je ne pense pas que nous méritions de perdre. " a déclaré Annor Walker dont les propos ont été relayés par Cafonline.

Après son discours, le coach ghanéen est reparti le visage baissé et très triste. Il s'agissait de la quatrième participation du Ghana à la compétition continentale organisée pour les joueurs évoluant dans les ligues nationales en Afrique.