Cameroun: Production d'eau potable - Yaoundé, hôte du colloque sous-régional contre les pertes et les fraudes

La capitale politique du Cameroun a abrité une réflexion sur la maîtrise des pertes et des fraudes. Il s'agit d'une croisade contre le phénomène de l'eau non facturée.

À la manœuvre, la Cameroon Water Utlilities Corporation ( Camwater), avec la collaboration et la participation de ses partenaires. Les travaux se sont tenus à l'hôtel Hilton de Yaoundé, les 26 et 27 janvier.

Le colloque sous-régional sur les sociétés d'eau a porté sur l'amelioration des performances des services d'eau potable, avec pour thème" Viabilité financière des sociétés d'eau en Afrique : maîtrise des pertes commerciales et des fraudes sur le réseau potable".

Le Directeur général ( Dg) de Camwater, l'entreprise gouvernementale camerounaise de production et de distribution d'eau potable, Blaise MOUSSA a souligné le caractère important des travaux de Yaoundé. Pour le directeur général de l'entreprise gouvernementale camerounaise de production et de distribution d'eau potable, les assises de Yaoundé sont plus qu'un colloque " mais c'est davantage un atelier. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. On parle de sectorisation. Il faut découper les zones. Il faut les maîtriser et les digitaliser pour avoir les centres techniques pour contrôler les unités de production et les réseaux qui vont devenir intelligents, les compteurs intelligents pour une meilleure facturation". Et Blaise MOUSSA d'ajouter que " l'eau n'est jamais vendue au tarif convenable, mais à moitié prix". Pour le DG de Camwater, les pertes d'eau ( eau non facturée), le déficit technique ainsi que les causes involontaires, constituent un frein à la performance financière des sociétés d'eau.

A en croire une étude de la Banque mondiale, les sociétés d'eau enregistrent une perte annuelle de 32 milliards de m3. Et l'institution phare de Bretton Woods de préciser que les pays en développement enregistrent à eux seuls, la moitié de ces petites d'eau. Le Cameroun tout comme le reste des pays de la sous-région ( Tchad, République Centrafricaine, Gabon, Congo et Guinée-Equatoriale) fait partie de ces pays lourdement pénalisés par les pertes d'eau.

Situant sa prise de parole dans le contexte historique de la crise politici- militaire vécue pendant une dizaine d'années par son pays, le directeur de l'Assainissement à la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, Aimé Loukou, a indiqué que " on a vécu 14 ans de crise, on perdait beaucoup d'eau par les fuites. La première chose qu'on a fait c'est la régulation dd de la pression. On s'est appuyés sur des fournisseurs d'équipements, pour repartir équitablement les pressions sur l'étendue du territoire, et limiter les dégâts".

Le colloque sous-régional de Yaoundé sur l'eau non facturée, a aussi cogité sur les pistes de financement et d'investissement, pour que les fonds débloqués soient recouvrés dans les meilleurs délais. Chose qui pour les experts, passe par une lutte acharnée contre le phénomène d'eau non facturée.