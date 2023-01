Congo-Brazzaville: Dave Mafoula plaide pour la libération de deux autres opposants

Le plus jeune candidat à la présidentielle congolaise de 2021, Dave Mafoula, 39 ans, qui faisait sa rentrée politique samedi 28 janvier à Brazzaville, a demandé la libération des opposants Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Tous deux candidats malheureux au scrutin présidentiel de 2016, ils ont été jugés et condamnés à 20 ans de prison en 2018, pour atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat.

Dave Mafoula, costume cravate, face à la presse et en présence d'une poignée de militants du parti Les Souverainistes (LS), qu'il dirige, a d'abord critiqué " l'immobilisme du gouvernement ". Il a ensuite demandé au président congolais de gracier deux leaders d'opposition pour décrisper l'atmosphère politique.

" J'appelle le président Denis Sassou-Nguesso à poser cet acte politique. Je demande la libération, parce que le président de la République est conscient que derrière Okombi Salissa et le général Mokoko, il y a une bonne portion de notre peuple. Et, tous ces Congolais attendent une réponse, pas forte mais sage de la part du président de libérer ses frères. Okombi Salissa et le général Mokoko sont les frères du président Sassou-Nguesso ".

Dave Mafoula a rappelé que ces trois personnalités avaient une histoire. En effet, le général Mokoko a été chef d'état-major de l'armée, sous le président Sassou-Nguesso entre 1987 et 1992, et jusqu'en 1993, sous la présidence de Pascal Lissouba. De son côté, André Okombi Salissa a été plusieurs fois ministre du président Sassou Nguesso, de façon ininterrompue entre 1997 et 2012.