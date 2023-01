Tunisie: Les must-have shoes de la saison

Les bottes sont des shoes hivernaux par excellence. Qu'elles soient longues, arrivant jusqu'aux genoux ou les dépassant, arrivant jusqu'aux cuisses, telles que les cuissardes ou même celles qui s'arrêtent au niveau de la cheville ou à mi-mollet... Elles sont essentielles dans nos dressings et, en plus, elles embellissent nos jambes ! A avoir absolument dans sa liste d'accessoires tendance et à porter sans modération durant toute la saison...

Les bottes, réservées autrefois à la gent masculine, notamment les cavaliers ou ceux qui pratiquent l'équitation, d'où notamment l'appellation bottes style cavalier, inspirée de cette "tenue de sport", sont devenues depuis les années 60 une pièce féminine par excellence. Si on remonte un peu dans l'histoire, c'est dans les années sixties que les grands créateurs de mode, tels que P.Rabanne, Pierre Cardin et Y.S Laurent, ont révolutionné cette pièce masculine, en l'intégrant dans la mode réservée aux femmes; les cuissardes et les bottes ont été portées par les grandes stars du cinéma et de la télé de l'époque, symbolisant la sensualité, la beauté et la puissance des femmes...

Et depuis, cette pièce est devenue dès lors incontournable et basique dans les vestiaires des femmes. Certainement, ces shoes se déclinent sous plusieurs formes, longueurs, matières et même couleurs. Une variété de modèles se présente à nous ces toutes dernières années et les créateurs de mode n'épargnent aucun effort pour fabriquer et nous offrir la paire de chaussures adaptée, même aux conditions météologiques : on en cite les bottes de pluie en caoutchouc ou en plastique, celles de la neige en fourrure sans oublier les cuissardes et les bottes montantes qui protègent nos jambes du froid...

La saison 2023, en matière de mode, est marquée par le style rétro, autrement dit, le retour aux années 90/2000 et le retour en force des pièces et accessoires de mode de ces années vintage et la botte n'ont été pas épargnés ! En effet, on remarque le retour des bottes à talons aiguilles dans les rayons chaussures femmes. A la mode et très stylées, ces bottes ont été remises sur le devant de la scène pour leur côté esthétique, féminin et aussi pratique et confortable. Les bottes à demi-talon aiguille, qu'elles soient en vernis, en cuir croco ou même en tissu version botte-chaussette, se portent avec des robes, des jupes et même des pantalons en jean pour un look hyper rétro.

A miser sur ce style de bottes que l'on porte avec des leggins et une doudoune pour un mélange sport-chic sans oublier d'accessoiriser toute la tenue en optant pour un collier et des bijoux en couleur or pour un effet BCBG, ou en ajoutant un bonnet et une grande écharpe en respectant des tons de couleurs clairs, allant du marron clair jusqu'au blanc pour un style fashion et sporty qui s'inscrit dans la tendance actuelle.

Et pour rester toujours dans la tendance, mais en style rétro des années seventies, on opte pour les bottes montantes larges au niveau des jambes ou bien les santiags et cavalières à talon biseauté, en forme carrée ou aiguille. A marier ces souliers avec une jupe longue ou une robe et un manteau en oversize de la même longueur pour harmoniser la tenue et s'inscrire dans la mode des années soixante ou bien avec une mini-jupe, un short en cuir... pour celles qui veulent rester dans la tendance, sans tomber dans le too much ou les fashions faux pas. Côté coloris, on n'arrête pas de le dire d'ailleurs, on mise cet hiver sur le blanc cassé, la couleur crème, le beige et le camel, mais pour celles qui cherchent l'originalité et l'audace, elles peuvent associer des bottes de couleur verte avec une tenue aux tons de nude.

A shopper la botte à talon aiguille de n'importe quelle matière de couleur fashion (à éviter le noir, un has been qui a été remplacé ces dernières années par le blanc ou les dérivés du marron) dans les boutiques de prêt-à-porter, sinon il y a aussi une autre alternative pour toutes celles qui les jugent exposées pour la vente à prix très exorbitant, à s'orienter vers la friperie...

Il y en a à gogo (modèle, couleur, matière... ) et le rapport qualité-prix est tout à fait satisfaisant ! Il faut juste faire de l'effort afin de trouver la paire qui vous va à merveille avec votre tenue et votre look. Investir dans une paire de bottes en couleur blanche est tout à fait envisageable pour un look casual, élégant et très original.

Ne pas oublier également de miser aussi sur les santiags, les cuissardes, les bottes de pluie... toujours d'actualité et qui font forcément partie de la mode de cette saison et à les mixer avec des pièces basiques et maîtresses en parfaite harmonie afin de rehausser le quotient mode de nos looks !

A vous de jouer, mixer et marier les pièces en variant à chaque fois les looks pour rester dans l'élégance, l'originalité et surtout être une femme des temps modernes... une vraie fashionista !