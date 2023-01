Afrique: CHAN/Madagascar/Mozambique - Qualification historique de la sélection malgache pour le dernier carré

CONSTANTINE — Pour un coup d'essai c'est un coup de maître: pour sa première participation au championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN), la sélection malgache s'est brillamment qualifiée samedi à Constantine, en s'offrant le scalp du Mozambique (3-1), au dernier carré de la compétition.

Dans ce match décisif qui a tenu toutes ses promesses, la sélection Malgache a réalisé l'exploit historique d'atteindre la demi-finale du CHAN 2022 au bout d'un parcours flamboyant marqué par trois victoires durant les éliminatoires, venant à bout de sélections huppées comme le Ghana et le Soudan.

Alignant presque la même équipe depuis le début du CHAN, les Baréas ont déployé le même jeu, montrant une discipline tactique exemplaire qui a mis à mal les joueurs mozambiquiens, parvenus en quart de finale après 8 ans d'absence.

Entamant la partie sans complexe, les Mambas ont montré un engagement physique visible alors que les Baréas ont tissé un jeu collectif couronné à la 18' par un but de Koloina qui a pénétré dans la surface de réparation, et mystifié la défense mozambicaine.

En seconde période, le sélectionneur du Mozambique a opéré plusieurs changements pour donner plus de mordant à l'attaque et rattraper le retard, mais les contres des malgaches ont failli creuser l'écart avec un second but annulé par la VAR. A la 67', le joueur malgache Jean Yvon parvient à ajouter un second but en exploitant une erreur de la défense adverse.

Après une chaude alerte à la 77eme minute dans leurs 18 yards, les malgaches verrouillent la rencontre à la 88ème minute par un troisième but signé par le rentrant Mario Carlos qui, d'une frappe fulgurante, met fin aux derniers espoirs des Mozambicains de revenir dans le match..

Les Mambas parviennent cependant à sauver l'honneur dans le temps mort (90+4) grâce à Decalvalho.

Une belle démonstration des Baréas dans ce CHAN, et c'est incontestablement la révélation du tournoi.

Déclarations

CONSTANTINE - Déclarations recueillies par l'APS à l'issue de la rencontre Madagascar - Mozambique (3-1) disputée samedi soir au stade Hamlaoui de Constantine, pour le compte des quarts de finale du championnat africain des joueurs locaux de football, organisé en Algérie CHAN 2022:

-Romuald Felix Rakotondrabe (Entraineur malgache) : "Je suis très heureux de cette qualification en demi finale, et je remercie les joueurs pour les efforts fournis, ce fut une victoire méritée au vu de notre manière de gérer la partie, nous nous efforcerons de réaliser des résultats positifs lors des compétitions finales".

Le coach malgache a ajouté : "Au début de la partie, les joueurs avaient quelques craintes, j'ai insisté pour qu'ils accélèrent la cadence et précision, cela a permis de maîtriser le jeu dans ses différents aspects, je ne m'attendais pas à cette large victoire".

Il a souligné en outre : "Nous allons tâcher de demeurer modestes, en ayant l'ambition de réaliser nos buts et continuer le parcours, nous voulons aller en finale, surtout que nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé dans ce championnat".

Au sujet de la prochaine rencontre face au Sénégal prévue au Stade Nelson Mandela d'Alger, l'entraineur Rakotondrabe a déclaré : "Elle ne sera pas du tout facile, mais nous allons faire tout pour satisfaire notre public", estimant que "les chances demeurent égales pour les quatre équipes qualifiées aux demi finales".

L'entraîneur malgache a remercié le public Constantinois venu nombreux voir cette rencontre et encourager les deux formations, il a souhaité revenir jouer encore à Constantine et en Algérie.

Pour sa part, le joueur Andiramirado Aro Hasina (Homme du match) a déclaré : "Je suis très heureux de notre victoire à l'issue de cette rencontre décisive, et aussi d'avoir été choisi homme du match, nous avons joué de façon organisée, nous avons marqué les premiers et maîtrisé la rencontre en observant les instructions du coach, la stratégie arrêtée a donné ses fruits, avec 3 buts marqués".

-L'entraîneur du Mozambique (Fransisco Quériol Condé Junior) : "Je suis déçu, nous n'avons pas pu nous adapter à cette rencontre, en raison des conditions climatiques difficiles, nous avons perdu beaucoup d'occasions en début de partie, la sélection malgache a été plus efficiente, elle a été plus menaçante et a fini par marquer en premier, ce qui a atteint le moral de nos joueurs".

Il a ajouté également : "Jusqu'à la 2ème mi-temps, nous n'avons pas pu occuper la zone de l'adversaire et nous n'avons pas pu marquer, l'équipe malgache a pris possession du ballon au milieu du terrain, elle a joué les détails et mis la pression sur nos joueurs, jusqu'à remporter le match".

Fransico Quériol a conclu : "Je tiens à remercier l'Algérie pour son hospitalité, ainsi que le public qui nous a accompagnés pendant les matchs du championnat qui a été excellent, exceptionnel, nous devons exprimer notre reconnaissance envers l'Algérie, organisateur par excellence de ce championnat".

Fiche technique

CONSTANTINE - Fiche technique du match Madagascar-Mozambique (3-1) disputé samedi après-midi au stade chahid-Hamlaoui à Constantine pour le compte des quarts de finale du CHAN 2022 en cours en Algérie:

Madagascar-Mozambique (3-1), première mi-temps (1-0)

Arbitres: Pierre Ghislain Atcho (Gambie) assistés de Boris Marlaise Ditsoga (Gambie) et Kwasi Acheampong Brobbey (Ghana)

Public: plus de 20.000 spectateurs

Buts:

Madagascar : Solomampionona Koloina Razafindranaivo (18'), Jean Martin Rakotonirina (67'), Marcios Carlos Ravelomanantsoa (87')

Mozambique: Isac Decarvalho (90+4)

Avertissements:

Madagascar: Tokinantenaina Olivier Randriatsiferana (28')

Mozambique: Nelson Divrassone (27), Danilo Muze (90'+1)

Compositions:

Madagascar: Zakanirina Rakotohasimbola, Tantely Antoine Randrianiaina, Soloniaina Rajo Nirina Razafindrabearimihanta, Rojolalaina Tokifandresena Andriamanjato, Solomampionona Koloina Razafindranaivo, Lalaina Cliver Rafanomezantsoa, Andriamirado Aro Hasina Andrianarimanana, Tokinantenaina Olivier Randriatsiferana, Jean Martin Rakotonirina, Tantely Avotriniaina Rabarijaonan Jean Yvon Razafindrakoto.

Entraineur: Romuald Rakotondrabe

Mozambique: Victor Alcino Guambe, Ifren Matola, Fernando Macaime, Feliciano Joao Jone, Amade Momade, Nelson Divrassone, Isac Decarvalho, Francisco Lopès Albino Muchanga, Dario Chongai Esteve Melo, Bheu Antonio Januario, Aildon YudeTome Macuacua.

Entraineur: Francisco Queriol Condé Junior.