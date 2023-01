Afrique: Gouvernance | Indice Mo Ibrahim - Maurice chute encore dans le classement

Après les glissements successifs de Maurice dans les classements internationaux, l'indice Mo Ibrahim sur la gouvernance, publié cette semaine, vient confirmer la tendance. Si le pays figure toujours en bonne position au niveau africain dans ce classement, il n'empêche que sur plusieurs plans et dans le classement général, la chute se poursuit.

Dans la catégorie Overall Governance, selon les données disponibles, Maurice a obtenu son score le plus bas depuis 10 ans. Dans la catégorie Human Development, Maurice figure parmi les pays qui démontrent des "warning signs". Quant à Foundation of Economic Opportunity, Participation, Rights & Inclusion et Security & Rule of Law, Maurice montre des signes grandissants de détérioration...

Dans les détails, le rapport précise que concernant l'économie rurale, Maurice n'a pas soumis de données malgré l'importance pour le secteur agricole et l'adaptation au changement climatique. En ce qui concerne les droits, il est stipulé que "(... ) Mauritius have all recorded a deterioration in Participation, as well as large declines in Rights for both Ghana and Mauritius". En ce qui concerne les opportunités économiques, il est dit que "Mauritius' concerning trend has largely been driven by deterioration in the Public Administration sub-category, due to declines in the effectiveness of administration and the capacity of the statistical system. Declines in Business & Labour Environment driven by deteriorating labour relations have also played a role."

Pour ce qui est du développement humain et de la satisfaction avec la gouvernance, Maurice a également chuté dans le classement.