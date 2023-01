Afrique: CHAN 2022 - Regardez les joueurs du Niger converser en direct avec le président nigérien Mohamed Bazoum

Après leur victoire 2-0 de samedi soir face au Ghana en quart de finale du championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022, les joueurs du Niger et leur staff ont conversé en direct avec leur président de la République.

C'est une première pour le Niger d'atteindre ce stade du tournoi. Tueur de géants, le Ména continue son exploit, après sa qualification en phase de groupes, devant de grandes nations comme le Cameroun et le Congo. Les nigériens sont l'une des équipes les plus habituées du CHAN et ils se sont qualifiés en demi-finale face au Ghana après un succès impressionnant de 2-0.

Pour les féliciter de ce parcours historique, leur président de la République Mohamed BAZOUM a eu des discussions avec eux. On a pu constater cela à travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux, après la victoire contre les Back Galaxies ghanéens. " Formidable performance du Mena qui se qualifie avec panache pour les demi-finales face au Ghana. Parcours exceptionnel plein d'envie et de combativité en attendant la confrontation avec le pays hôte. Bravo aux joueurs, au coach, au staff technique et aux nombreux supporters. ", a twitté BAZOUM.

Lors de ses exploits précédents, le Niger a échoué en quarts de finale en 2011. Le Ména défiera le pays hôte le mardi 31 janvier prochain et à 16H GMT au Milouf Hadefi Olympic Stadium. L'Algérie, qualifiée au sein d'un Groupe A composé aussi du Mozambique, de la Libye et de l'Éthiopie, a éliminé la Côte d'Ivoire en quarts de finale.

Grâce à une victoire 1-0, les Nord-Africains ont atteint les demi-finales pour la première fois de leur histoire lors de cette seconde participation historique à la compétition. Les Renards du désert seront les favoris face aux Ouest-Africains du Niger, ayant l'avantage du public à domicile. Mais l'adversaire en face a prouvé qu'il serait fatal de le sous-estimer.

