Afrique: CHAN - Mozambique (Quarts de finale) - Francisco Condé Junior, " Madagascar a été très efficace "

Après leur défaite 3-1 face à Madagascar en quart de finale du championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022, le sélectionneur du Mozambique confié que les Malgaches ont été au dessus.

Francisco Condé Junior a donné la traditionnelle conférence de presse d'après-match samedi quand ses Mambas se sont écrasés contre les Baréa. Eliminés à leur tout premier quart de finale du CHAN, l'entraîneur a reconnu le poids des Malgaches.

" Madagascar a de très bons finisseurs. Nous avons dû nous adapter aux températures et à d'autres facteurs. Nous avons eu plusieurs petits problèmes. Nous avons essayé de nous adapter mais nous n'avons pas réussi. Ils ont été très efficaces. ", a déclaré Condé selon CAFonline.

" Notre stratégie en première mi-temps était de faire pression sur l'adversaire. Malheureusement, nous n'avons pas été efficaces face à une équipe de Madagascar très rapide et mobile. Nous avons essayé de trouver un chemin à travers leur défense mais nous n'y sommes pas parvenus. Ils étaient difficiles à briser. ", a-t-il poursuivi.

" En deuxième mi-temps nous n'avons laissé qu'un seul joueur au milieu de terrain dans l'autre pour être plus efficace en attaque et égaliser cela nous a exposés. Madagascar a été meilleur que nous ce soir. Une équipe très agressive surtout dans le dernier tiers. Nous étions trop anxieux dans notre jeu mais ils ont été très rapides surtout en contre et cela a complètement déstabilisé notre équipe. ", a confié Condé.

" Il s'agit de toute l'équipe. Nous sommes venus ici pour participer et donner une bonne image de nous-mêmes. Nous avons observé nos joueurs et les avons mis sur la même longueur d'onde. Pour nous, ça se termine aujourd'hui, mais c'est le football et c'est comme ça. Je rentrerai dans mon pays en homme heureux. ", a affirmé Condé.

" Je rends hommage à l'Algérie pour son organisation et son hospitalité. Merci à l'Algérie et à tous les autres pays équipes. J'espère que nous ferons mieux la prochaine fois. ", a révélé le sélectionneur.