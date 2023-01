Tunisie: 4e édition du concours photographique de l'ariana "quand l'art rencontre la science" - Que le meilleur gagne !

Des photos illustrant la ville de l'Ariana, une thématique qui allie l'art et la science, des gagnants et une exposition collective lors de la nouvelle édition du concours photographique de l'Ariana...

La quatrième édition du concours photographique de l'Ariana, placée cette année sous le thème "Quand l'art rencontre la science, when art meets science", a été lancée depuis l'année dernière, en novembre 2022 et la réception des candidatures s'est poursuivie jusqu'au 20 janvier dernier.

Organisé par la municipalité de l'Ariana, le ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que la délégation de l'Union européenne, ce concours a été créé, depuis 2019, par Nihel Ben Amar, professeur universitaire et vice-maire de la ville de l'Ariana depuis 2018.

"La cérémonie de remise des prix aura lieu le 18 février prochain lors d'une expostion à la galerie Mosaïque située à Ennasr", note la créatrice de cet événement. L'idée de la création de ce concours, qui est devenu un rendez-vous annuel à tous les amateurs et professionnels du domaine de la photographie, est de mieux faire connaître la ville de l'Ariana, son histoire et dévoiler ainsi la richesse de ses monuments, ses spécificités et son côté festif, note-t-elle. "Il est à noter que la municipalité de l'Ariana a été créée depuis 1908 et qu'elle devrait s'imposer en tant que ville riche en histoire et la faire connaître notamment aux jeunes générations", ajoute-t-elle.

Pour revenir un peu sur l'histoire de la création de ce concours, l'enseignante a précisé que l'événement, qui a débuté depuis l'année 2019, a connu une grande ampleur durant les sessions qui se sont succédé par la suite ainsi qu'un nombre important de participations pour candidater.

L'objectif principal de cet événement est de faire connaître notamment l'Ariana auprès des jeunes, mais aussi auprès des autres villes, et ce, en organisant des expositions collectives et engagées (des photos des participants)dans les autres villes.

Cette nouvelle session s'est articulée autour du thème suivant "Quand l'art rencontre la science" afin d'allier les deux thématiques ensemble, car les arts se croisent parfaitement avec le domaine de la science, et célébrer par la même occasion la Journée mondiale de la science. A noter que le concours a été ouvert à tous, y compris les photographes professionnels et ceux amateurs, aux collégiens, lycéens, étudiants et adultes qui ont dû concourir avec seulement trois photos et les adresser directement via l'adresse suivante "concoursphoto2022.ariana@gmail.com"

Lors de la sélection des gagnants par un jury expert dans le domaine, notamment MM. Kamel Agrebi, Tarek Khatib et Orkhan Turki qui évalueront les travaux présentés tout en respectant la thématique ainsi que les techniques utilisées, les lauréats recevront des prix, allant de 800 à 1.500 dinars.

A préciser également que le concours comporte trois catégories, dans lesquelles les candidats peuvent participer, à savoir la catégorie jeunes avec smartphone (écoliers et collégiens), la catégorie jeunes avec appareil photo (collégiens et lycéens) et la catégorie adulte avec appareil photo.

"La nouveauté, cette année, c'est que ce concours s'organise en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que la délégation de l'Union européenne, afin de faire connaître l'événement à l'échelle mondiale et permettre aux participants de postuler depuis l'étranger, en ligne. Cette année, nous avons reçu à peu près une quarantaine de photos des trois catégories qui seront jugées en vue de sélectionner celles qui vont être primées, et ce, lors d'une cérémonie qui se tiendra samedi 18 février prochain à partir de 16h00", conclut Nihel Ben Amar.