Afrique: Equipements sportifs - Sport 2000 s'installe au Tribeca Mall

Une nouvelle boutique est venue enrichir le choix des équipements sportifs à l'intention les Mauriciens. Sport 2000, enseigne spécialiste multisport et multimarque, a ouvert ses portes le 20 janvier au Tribeca Mall. Sport 2000 est une entreprise de vente commerciale française spécialisée dans la distribution d'articles de sport et de loisirs. L'enseigne compte plus de 3 200 surfaces de vente en Europe.

L'inauguration du tout premier magasin sur le sol mauricien a été faite en présence de plusieurs invités dont le ministre de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs, Stephan Toussaint, Roupesh Hematlal, directeur de HV Holdings Ltd, Margit Gosau, directrice de Sport 2000 International, et Soodesh Callichurn, ministre du Commerce et de la Protection des consommateurs.

Roupesh Hematlal s'est dit honoré d'être le premier partenaire officiel de Sport 2000 dans l'hémisphère sud. Il a précisé que Sport 2000 est le deuxième groupe mondial en termes de chiffre d'affaires et de nombre de magasins dans le secteur "retail" du sport et des loisirs. Margit GOSAU a souligné les avantages uniques de l'enseigne Sport 2000. Elle a expliqué que le magasin se positionne comme le Home of Experts pour tous les amoureux du sport.

Les deux directeurs ont fait mention de l'implication de Sport 2000 envers la protection des écosystèmes terrestres et marins et ont dans ce sens, remis aux noms de la HV Foundation et Sport 2000 International, un chèque de Rs 250 000 à François Rogers, président exécutif de Reef Conservation Mauritius. Roupesh Hematlal et Margit Gosau ont exprimé leur volonté de soutenir les actions de Reef Conservation Mauritius pour la protection de la biodiversité marine.

Sport 2000 Tribeca couvre une surface dépassant les 1000 m2 et regroupe un assortiment de produits multimarques, construit autour de divers disciplines sportives à l'instar du running, de la natation ou encore des sports en pleine nature. L'enseigne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque deux autres magasins ouvriront bientôt leurs portes à Cœur de Ville Tamarin et au Plaisance Shopping Mall à Rose-Bell.

Notons que le groupe HV est présent à Maurice et à Madagascar depuis plus de 20 ans. Il opère dans le secteur industriel, l'immobilier, le commerce international, le "retail" et la distribution.