Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Appel à l'aide des personnes vivant avec handicap à Kitshanga

Dans l'environnement de l'occupation de la cité de Kitshanga, dans le Masisi (Nord-Kivu) par les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais, les personnes vivant avec handicap appellent à l'aide. Elles sollicitent une aide des organismes internationaux pour les secourir et les sortir de ce " gouffre ".

" Nous, personnes vivant avec handicap se trouvant à Kitshanga, depuis la prise de la cité par les rebelles du M23, nous sommes coincées dans nos maisons, sans assistance. A leur arrivée, les membres de nos familles ont pris fuite, et nous ont laissés seuls. Maintenant avec la présence de ces rebelles dans la cité, nos familiers et nos amis qui nous portaient assistance, sont tous partis, fuyant les balles des rebelles ", témoigne Jason Kabera, président des personnes vivant avec handicap à Kitshanga.

Ces personnes vulnérables affirment n'avoir aucune assistance et être loin des membres de leurs familles.

" On est seuls et la situation devient encore plus difficile. Nous demandons aux organismes d'aide humanitaire de venir nous assister et de nous déplacer de ce milieu, sans sécurité ni vie. Et de nous orienter dans un endroit où nous serons sécurisés et assistés ", ajoute Jason Kabera.