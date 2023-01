Sénégal: Diène Ngom élu président de l'Amicale des anciennes et anciens du CESTI

Dakar — Le journaliste Diène Ngom, correspondant du quotidien Le Soleil à Diourbel (centre), a été porté samedi à la tête de l'Amicale des anciennes et anciens du Centre d'étude des sciences et techniques de l'information (CESTI), école de journalisme et communication de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a constaté l'APS.

Membre de la 45e promotion du CESTI, M. Ngom a été élu à la majorité au cours d'une assemblée générale élective tenue à l'amphithéâtre Eugénie Rokhaya Aw Ndiaye de l'école.

Cette Assemblée générale fait suite à une série de rencontres pour relancer les activités de l'Amicale qui était en léthargie depuis plusieurs années. Diène Ngom remplace Racine Talla, actuel directeur général de le Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS, public).

"Je compte mettre mon engagement constant au service de l'Amicale", a dit le nouveau président de l'Amicale des anciennes et anciens du CESTI, faisant ainsi valoir son parcours dans le mouvement associatif.

Agé de 33 ans et natif de Mbadatte dans l'arrondissement de Niakhar (Fatick), Diène Ngom a tour à tour occupé plusieurs fonctions au cours de son cursus scolaire et universitaire. Diène Ngom a été président de la Commission sociale de l'association des étudiants et stagiaires de la commune de Fatick avant de devenir président de la Commission sociale des étudiants du CESTI.

Ancien animateur des Foyers scolaires (FOSCO) et responsable de clubs littéraire au CEM Khar Ndofène Diouf et au lycée Coumba Ndofène Diouf de Fatick, M. Ngom fut également président de l'Amicale des étudiants du CESTI en 2016 et en 2017.

De 2016 à 2019, il est porté à la tête de la Coordination des écoles et instituts de l'Université Cheikh Anta Diop, devenant ainsi le premier étudiant du CESTI élu à ce poste.

Au cours de cette Assemblée générale supervisée et modérée par le journaliste Ass Mademba Ndiaye, membre de la 10e promotion du CESTI, il a été beaucoup question de réfléchir sur des activités et initiatives qui contribueront au rayonnement de cette école.

Le raffermissement des liens et le sentiment d'appartenance au CESTI, la promotion de l'insertion professionnelle des diplômés, la solidarité sociale, la mobilisation de ressources au profit de l'école sont entre autres objectifs de la nouvelle équipe de l'Amicale composée de sept membres.

"Nous allons faire en sorte qu'il y ait un lieu de convergence et un cadre commun aux anciennes et anciens du CESTI (... ) il nous faut trouver des opportunités de formation et de mise à niveau pour les anciens de l'école en vue de contribuer à la promotion d'un journalisme de qualité", a dit à l'APS Diène Ngom.