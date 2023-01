Kenya: La sécheresse anéantit le bétail - Des millions d'enfants et de personnes âgées sous le spectre de la faim

Nairobi — " De nombreuses personnes âgées, la partie la plus vulnérable de la population, sont en train de mourir, tandis que la malnutrition des enfants s'aggrave de jour en jour, parce qu'ils n'ont même plus le lait qui était fourni par les chèvres ". C'est ce qu'a déclaré Sœur Ligia Girón, missionnaire de la Congrégation des Hermanas Misioneras Sociales de la Iglesia, qui coordonne 12 jardins d'enfants dans la région nord du Kenya habitée par les Turkana, une tribu de pasteurs nomades.

En raison de la sécheresse qui sévit depuis deux ans, les Turkana ont perdu presque tout leur bétail, leur principale source de revenus. Certaines familles semblent accepter avec moins de douleur "qu'un enfant meure plutôt qu'une chèvre, qui leur donne de la nourriture", ajoute Sr Ligia. Chez les enfants de moins de cinq ans, le taux de malnutrition a augmenté de 40 %.

La fermeture actuelle des écoles par le gouvernement kenyan, du 25 novembre 2022 au 23 janvier 2023, a contribué à aggraver la situation", explique la religieuse. De nombreux enfants dépendent de la nourriture qu'ils reçoivent dans les centres d'éducation pour survivre. "Les élèves des écoles primaires publiques viennent manger dans nos écoles maternelles, car nous ne fermons pas. Nous avons arrêté les cours, mais pas la distribution de nourriture. Actuellement, d'innombrables enfants âgés de 2 à 7 ans viennent nous voir", explique la religieuse.

La situation n'est pas différente pour la partie de la population qui pratiquait la pêche. Il n'y a pas assez pour survivre, le niveau d'eau du lac Turkana a baissé de 1,5 mètre, les puits se sont asséchés. "Les habitants atteignent tous les seuls puits qui ont encore de l'eau pour s'approvisionner pour leurs maisons, et cela génère des conflits entre eux."

Ligia Girón, missionnaire d'origine équatorienne, appartient à la congrégation des Sœurs Missionnaires Sociales de l'Église (HMSI). Elle vit dans la région depuis trois ans et au Kenya depuis onze ans. Elle raconte que de nombreux Turkana ont migré vers les zones fertiles du sud de l'Éthiopie et du Sud-Soudan. "Cela provoque des conflits entre les tribus, car chacune défend la survie de ses animaux. En outre, beaucoup volent des chèvres et des chameaux et retournent au Turkana pour les vendre".

Les Turkana pratiquent des coutumes ancestrales. La dureté du territoire dans lequel ils résident, qui est semi-désertique, rend l'accès à la nourriture, à l'éducation, aux soins de santé ou à un emploi stable prohibitif pour eux.

La région de Turkana couvre une superficie de 68 680 km2, et sa population atteint un million de personnes. Actuellement, l'espérance de vie des femmes est de 42 ans. La polygamie est toujours pratiquée chez eux. Au début de la puberté, les filles sont fiancées à des hommes adultes et données en mariage.

La Congrégation HMSI, fondée en 1965 en Équateur par le missionnaire espagnol Julián Lorente, œuvre à la promotion de l'annonce de l'Évangile, à la promotion humaine et au soutien social des plus pauvres.

Au Kenya, des millions de personnes subissent les effets de la pire sécheresse que le pays ait connue depuis 40 ans, en raison de laquelle plus de 2,5 millions de bovins ont été perdus.

Cinq saisons consécutives sans pluie ont conduit à une crise alimentaire dramatique pour la population de la Corne de l'Afrique. Selon les données fournies par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), plus de 20 millions d'enfants sont menacés par la faim, la soif et les maladies graves en raison de la sécheresse qui sévit en Somalie, au Kenya et dans le sud de l'Éthiopie, la plus grave depuis plus de deux générations.