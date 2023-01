Afrique: Chargé d'Affaires d'Ambassade du Soudan au Caire visite un citoyen Soudanais ayant accident de train

Khartoum — Le Chargé d'Affaires par intérim de l'Ambassade de la République du Soudan au Caire et Représentant Permanent à la Ligue Arabe, Ambassadeur Al-Sadig Omer Abdullah, a rendu visite au citoyen Soudanais Ahmed Muddathir Al-Haj, qui reçoit actuellement un traitement à l'hôpital universitaire d'Assiut, suite à sa blessure dans le récent accident de train alors qu'il secourait une femme Egyptienne âgée tombée sous le train à Assiut.

Le Chargé d'Affaires par intérim de l'Ambassade du Soudan au Caire a transmis les salutations du Gouvernement du Soudan au blessé et que l'État se tient à son côté et lui souhaite une récupération rapide, surtout qu'il a reflété les valeurs et les morales Soudanaises en donnant les plus merveilleux exemples de sacrifice, qui est l'une des caractéristiques inhérentes à la société Soudanaise, soulignant que le sacrifice du blessé est la meilleure évidence de la sainteté des relations et des liens populaires entre le Soudan et l'Égypte.

L'ambassadeur a exprimé ses profonds remerciements et son appréciation à l'État Egyptien pour les soins et l'attention qu'il a prêté à la personne blessée dès le premier moment de l'accident, et a adressé sa gratitude à toutes les autorités du gouvernorat d'Assiout, à la tête desquelles Son Excellence le Major Général Essam Saad, Gouverneur d'Assiout.

Le citoyen Ahmed Muddathir Al-Haj et sa famille ont exprimé leurs profonds remerciements au Chargé d'Affaires par intérim de l'Ambassade du Soudan au Caire pour sa préoccupation et son souci de rassurer sur la santé du patient et de lui rendre visite à l'hôpital universitaire d'Assiut.