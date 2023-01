Afrique du Nord: Portugal - La résolution du PE sur le Maroc est "illégitime et immorale" (ONG)

Lisbonne — L'association "Assalam", basée à Porto, a dénoncé vigoureusement la résolution "illégitime et immorale" du parlement européen sur le Maroc.

Dans un communiqué, l'ONG, qui regroupe des Marocains du Portugal de divers horizons, a condamné fermement les allégations fallacieuses du PE et son ingérence flagrante dans les affaires du Royaume en usant des droits de l'Homme, assurant l'engagement infaillible des membres de la communauté marocaine au Portugal à défendre les questions nationales.

S'indignant de cette interférence poussée par les parties hostiles au Maroc, l'association s'est dite consciente des agissements qui ciblent l'intégrité territoriale et la voie de développement du Royaume, soulignant que la diaspora marocaine demeure mobilisée pour faire rayonner l'image du pays et défendre son positionnement à l'international.

"Le Maroc n'attend pas de leçon", a martelé l'ONG, saluant la dynamique que connaît le Royaume, doté d'un rôle leader aux niveaux africain et arabe, et les efforts inlassables des institutions juridiques et constitutionnelles, menés sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI.

Suite aux dernières positions du PE, le Parlement du Royaume du Maroc a annoncé lundi dernier sa décision de reconsidérer ses relations avec le PE en les soumettant à une réévaluation globale, visant à prendre des décisions fermes et appropriées.

Le Parlement marocain rejette l'instrumentalisation et la politisation d'affaires relevant de la compétence de la justice pénale et du droit commun ; affaires ayant fait l'objet de poursuites voire de condamnations pour des faits n'ayant aucun lien que ce soit avec une activité journalistique ou la pratique de la liberté d'opinion et d'expression.