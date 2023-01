Algérie: Le moudjahid et artiste El-Hadi Radjeb n'est plus

ALGER — Le moudjahid et membre de la troupe musicale du Front de libération nationale, Boulifa El-Hadi, plus connu sous le nom de El-Hadi Radjeb est décédé à l'âge de 82 ans, a-t-on appris samedi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga a présenté ses sincères condoléances à la famille du regretté et à ses compagnons, priant Allah Tout-Puissant de leur prêter patience et réconfort.

"Nous avons appris, aujourd'hui, la triste nouvelle du décès du moudjahid Boulifa El-Hadi, dit El-Hadi Radjeb, qu'Allah lui accorde Sa sainte miséricorde", lit-on dans le message du ministre.

"En cette douloureuse circonstance, je présente à sa famille, à ses compagnons d'armes, et à sa grande famille de la scène artistique mes sincères condoléances et compassion, priant Allah Tout Puissant de nous prêter patience et réconfort, A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", a écrit M. Rebiga.

Né en 1941, El-Hadi Radjeb a rejoint la base de l'Armée de libération nationale en Tunisie à l'âge de 14 ans. Il a avait rejoint la troupe artistique du Front de libération nationale. Le défunt a travaillé avec de nombreux artistes, notamment Ahmed Ouahbi, Mustapha Kateb et Mustapha Badie.

El-Hadi Radjeb fut connu pour sa belle voix et a interprété plusieurs chansons sur la Révolution, mais aussi des chansons sentimentales et d'autres à caractère social. Il a également travaillé à la Radio nationale.

Le regretté est connu notamment pour ses chansons: "Galbi Ya Bladi La Yensaki" (Mon cœur ne t'oubliera jamais, toi mon pays), "Chouf El-Ward" (Admire les roses), et "Adem wa Houa" (Adam et Eve).