Algérie: Tamanrasset - Arkab inaugure et inspecte plusieurs projets de développement

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a procédé, samedi lors de sa visite dans la wilaya de Tamanrasset, à l'inauguration et à la mise en service de plusieurs projets de développement relevant de son secteur et qui visent essentiellement à améliorer le cadre de vie du citoyen et du service public et à contribuer au développement économique local, a-t-on appris auprès du ministère de l'Energie et des Mines.

Dans sa première halte, dans la wilaya de Tamanrasset, M. Arkab a procédé à la mise en service de plusieurs projets, à savoir l'inauguration du nouveau siège de la direction de Sonelgaz-distribution sis à la cité administrative de la ville de Tamanrasset, et ce dans le cadre de l'amélioration du service public et du rapprochement de l'Administration du citoyen, indique la même source.

M. Arkab a également procédé à la mise en service des deux réseaux électrique et gazier à la cité des 296 logements de type LPL (logement public locatif), à la cité "Adriane" au chef-lieu de la wilaya.

Un projet qui vient améliorer le cadre de vie des citoyens, développer et consolider les capacités électriques et gazières dans la wilaya.

Au niveau de la zone "Tafoughine", M. Arkab a inspecté une carrière d'extraction du marbre, et supervisé la remise du permis de l'exploitation de ce matériau, mettant l'accent sur "la nécessité de la formation continue des travailleurs dans ce domaine (mines), en vue d'une exploitation optimale de ces ressources".

Il a également mis en avant l'importance de ce type de projets pour l'investissement local, soulignant la volonté de l'Etat de "relancer le secteur minier par la mobilisation de tous les moyens et ressources nécessaires à sa redynamisation pour qu'il puisse jouer un plus grand rôle dans le développement économique et social de la région, en particulier, et du pays, en général, et contribuer à la création de richesses, de valeur ajoutée et d'emplois, surtout dans les zones reculées et les zones d'ombre", selon la même source.

M. Arkab a, par ailleurs, inspecté un entrepôt de stockage et de distribution de carburant sur la route d'In Guezzam. D'une superficie de 4,5 hectares et d'une capacité totale de stockage de 5.000 mètres cubes, cette installation emploie 71 travailleurs.

Le ministre a ensuite visité le centre médico-social du groupe Sonatrach.

Dans la même wilaya, M. Arkab a mis en service et inspecté l'unité de transformation du marbre et du granit.

Au niveau de la zone d'activité de Tidessi, le ministre a posé la première pierre du projet de réalisation d'une centrale électrique de 160 mégawatts.

Après avoir écouté un exposé sur le lancement des travaux de réalisation d'un réseau autonome de 60 kilovolts, confié à Cosider, M. Arkab a affirmé que la centrale électrique, qui sera réalisée par des compétences 100% algériennes, contribuera à augmenter la capacité de production d'électricité dans la wilaya.

Au niveau de la région d'Outoul, le ministre a inspecté l'assiette de terrain affectée à la construction du nouveau siège de l'entrepôt de stockage et de distribution de carburant de Naftal.

Dans le cadre du raccordement des zones d'ombre et des habitations rurales au réseau électrique, M. Arkab a mis en service au niveau de la cité "Tit" le projet de raccordement de 117 logements ruraux à cette énergie.

Au niveau du village d'Ahalfan, le ministre a procédé à la mise en service du projet de raccordement de 172 exploitations agricoles en électricité, qui s'inscrit dans le cadre du programme du Fonds spécial de développement du Sud (réalisé par la Direction de Sonelgaz-Distribution de Tamanrasset.

M. Arkab a indiqué, à cette occasion, que son secteur déploie, à travers le groupe Sonelgaz, "des efforts importants visant à soutenir les investisseurs à travers le raccordement de leurs exploitations agricoles au réseau électrique, créer de la richesse et assurer la sécurité alimentaire, notamment en matière de cultures stratégiques".

Cette opération, ajoute-t-il, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Gouvernement pour le développement du secteur agricole, la création des postes d'emploi dans ce secteur, la contribution au développement local des wilayas du Sud, et la satisfaction des besoins de différents domaines de développement, indique le ministère.

La visite du ministre était l'occasion pour s'enquérir du projet de construction du Centre de recherche nucléaire de Tamanrasset relevant du Commissariat à l'énergie atomique (COMENA).

M. Arkab avait entamé vendredi une visite de travail et d'inspection dans les wilayas de Tamanrasset, In Guezzam et In Salah, afin de mettre en service plusieurs projets énergétiques et s'enquérir d'autres projets de gaz, d'électricité et de produits pétroliers.