Togo: IB Bank recrute pour plusieurs postes

Dans le cadre du développement de ses activités, IB Holding dont le siège est à Lomé au Togo, évoluant dans le domaine bancaire, lance le présent avis de recrutement aux fins de la recherche des candidats pour occuper en son sein, les postes de Directeur Financier, Directeur de la Conformité, Directeur de l'Audit interne et de Directeur des Risques.

Elaboration de la stratégie financière, Gestion de la Trésorerie, Reporting règlementaire et consolidation des Mats financiers de la Holding

- Etre titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 5, en Gestion, Economie, Finances -Comptabilité no tout autre diplôme équivalent ;

- Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (05) ans à un poste similaire de responsabilité dans le domaine bancaire no financier,

- Avoir une bonne connaissance de la règlementation bancaire applicable notamment dans I'UMOA.

Pilotage des activités de conformité et de la Sécurité financière (Ethique, Déontologie et Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)

- Etre titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 5, en Contrôle interne, Audit, Management du Risque Sécurité financière et Conformité, Gestion, Economie, Droit des Affaires ou tout autre diplôme équivalent,

- Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (05) ans à un poste similaire de responsabilité dans le domaine bancaire ou financier ;

- Avoir une bonne connaissance de la règlementation bancaire et conformité applicable notamment dans I'UMOA.

Vérification, Contrôle et Inspection des activités des entités de la Holding.

- Etre titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 5, en Audit, Contrôle de Gestion, Management du Risque, Sécurité financière et Conformité, Gestion, Economie ou tout autre diplôme équivalent ;

- Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (05) ans à un poste similaire de responsabilité dans le domaine bancaire ou financier. Avoir fait on passage dans on cabinet d'expertise serait on atout ;

- Avoir une bonne connaissance de la règlementation bancaire applicable

Supervision des risques pris sur l'ensemble des activités des entités de la Holding (risques de crédit, risques opérationnels, risque de liquidité, risques de marché & risque de réputations, risque financier, risque stratégique, risques juridiques, risque d'externalisation et autres risques pouvant entraver l'atteinte des objectifs et la réalisation des stratégies de la Holding) notamment dans l'UMOA

- Etre titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 5, en Management du Risque, Finances-Comptabilité, Audit, Sécurité financière, Conformité, Gestion, Economie ou tout autre diplôme équivalent,

- Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (05) ans a un poste similaire de responsabilité dans le domaine bancaire ou financier ;

- Avoir une bonne connaissance de la règlementation bancaire et conformité applicable notamment dans l'UMOA.

La rémunération et les avantages liés à chacun des postes à pourvoir seront déterminés sur la base des dossiers des candidats

- Une lettre de motivation adressée au Directeur Général,

- Un curriculum vitae faisant état de l'expérience professionnelle du candidat

- Des copies des diplômes et attestations ;

- line copie de la carte nationale d'identité ;

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés au plus tard le vendredi 10 Février 2023 à l'adresse : sdg@ibbank.tg