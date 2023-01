Afrique: Les activités de la 7e FIKA officiellement lancées

Kaolack — Le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises (PME), Abdou Karim Fofana, a procédé samedi au lancement officiel de la septième édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA), a constaté l'APS.

"La tenue de cette septième édition de la FIKA, après les deux précédentes organisées sous la menace de la pandémie du Covid 19, atteste de notre volonté inébranlable de pérenniser cette initiative des chambres consulaires régionales de Kaolack", a souligné Serigne Mboup, maire de Kaolack (centre).

Cette 7ème FIKA, qui se tient du 25 janvier au 14 février, au parc des expositions de Kaolack, illustre la détermination du secteur privé régional de positionner une manifestation commerciale majeure au niveau national et international, a ajouté M. Mboup, également président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK).

"Depuis sept ans, la FIKA, en dépit de contraintes conjoncturelles (Covid 19, inondations), a été organisée, ce qui a permis son inscription dans l'agenda international des foires et manifestations commerciales", s'est-il réjoui.

Cette constance dans l'organisation de la FIKA, et les succès engrangés d'année en année, ont été rendues possible par le soutien renforcé du président de la République à travers son gouvernement et précisément le ministère du Commerce, a magnifié l'initiateur de cette foire.

La présente édition est axée sur le thème "Sécurité alimentaire et contexte économique global : l'urgence de la résilience des terroirs".

"Nous avons voulu en faire un tournant de la maturité et de l'innovation. Cela passe d'abord par une thématique au cœur de l'actualité politique et économique", a indiqué l'opérateur économique.

"Cette édition consacre aussi un partenariat que nous espérons fécond entre les collectivités territoriales et les chambres consulaires dans leurs missions communes de promotion et de coordination du développement économique et social local", a soutenu le président de la CCIAK..

La "démarche novatrice" de cette édition, c'est l'organisation du forum régional des investisseurs pour susciter une synergie autour du financement des projets et programmes locaux de la part du secteur privé national et international. un défi à relever pour mieux impliquer les opérateurs économiques locaux dans le financement du développement local en redynamisant et intensifiant le partenariat public-privé.

Cette année, la Guinée-Bissau est l"'invitée d'honneur" de cette FIKA, histoire de marquer un retour aux origines de la manifestation après le Mali, le Nigéria et tout dernièrement la Gambie, des pays membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).