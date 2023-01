Afrique: CHAN 2022 - Algérie, trois raisons d'y croire

La quête de victoire au nom du peuple

L'Algérie est un pays féru de football. Un geste footballistique porte même le nom d'une légende du pays des Fennecs : la Madjer. Le football est ancré dans l'histoire de ce pays et même pour aller plus loin, dans son développement socio-culturel.

La ferveur du peuple algérien pour le football n'est plus à démontrer. Durant les matchs de la sélection algérienne, le pays s'arrête, et ce peu importe la catégorie qui joue. Les rues d'Alger à Oran en passant par Constantine résonnent au son du fameux slogan "one, two, three viva l'Algérie."

Mis à part l'édition 2013 de la Coupe d'Afrique U23, où le pays est éliminé au premier tour. L'Algérie va loin dans un tournoi lorsqu'elle organise la compétition. En 2009, les U17 vont jusqu'en finale du tournoi et que dire de la Coupe d'Afrique des Nations 1990 remportée par la bande de Rabah Madjer.

Ce CHAN en terres algériennes arrive à point nommé. Après l'élimination dès la phase de groupe de l'équipe A, championne d'Afrique en titre lors de la dernière CAN et surtout la non qualification des hommes de Djamel Belmadi pour le Mondial au Qatar. Les coéquipiers de Meziane Abderrahmane se sentent investis d'une mission : celle d'ajouter un titre au palmarès de la nation verte. 11 ans après avoir terminé au pied du podium au Soudan, laissant ainsi un goût d'inachevé.

Car comme on le dit souvent dans le pays des Fennecs " aljazayiriu biaistitaeatih aleawdat lilwajihat fi 'aseab alahwal" traduit littéralement "l'Algérien peut revenir au premier plan dans les circonstances les plus difficiles".

La philosophie de Madjid Bougherra

Madjid Bougherra est un meneur d'homme, doté d'un sens du jeu bien aiguisé. Ancien défenseur central, le sélectionneur des locaux s'appuie sur une solide assise défensive sans faille encadrée par des pistons rapides.

Il choisit des joueurs habiles en phase de transition dans l'entrejeu. Un style de jeu bien défini, donc. Il assume totalement son pragmatisme et son envie de faire déjouer ses rivaux avec des prestations plus solides que spectaculaires.

Cette efficacité a permis à Madjid Bougherra d'être le premier tacticien à remporter la Coupe du monde arabe de la FIFA, organisée au Qatar en 2021. Seuls deux rescapés de ce Mondial arabe Abdellaoui Ayoub et Zakaria Draoui seront de la partie pour ce CHAN.

Un renouvellement de l'effectif dû au développement du championnat local.

La force du championnat local

Sur les 16 clubs qui composent la première division du championnat algérien, 10 seront représentés par leurs joueurs dans ce Championnat d'Afrique des Nations. Une pluralité extraordinaire.

À l'indice CAF, l'Algérie est classée troisième derrière le Maroc et l'Egypte. Un indice valorisé par les bonnes prestations de ses deux représentants, le CR Belouizdad le champion national en titre et l' ES Sétif son dauphin, lors de la campagne 2021-2022 en Ligue des Champion de la CAF. Le club algérois avait atteint les quarts de finale, battu par le Wydad Casablanca, futur vainqueur de l'épreuve.

De son côté, le club de Sétif s'était hissé jusqu'en demi-finale, face à l'ogre egyptien d'Al-Ahly.