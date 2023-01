Afrique: Karim Haggui - "Le CHAN va aider les joueurs et les entraîneurs à s'améliorer"

L'ancien international tunisien Karim Haggui a affirmé que le Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies est une opportunité pour les joueurs et les entraîneurs de hausser leur niveau.

En 2004, le nom de Karim Haggui est sur toutes les lèvres. Plus jeune vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, chez lui en Tunisie avec les Aigles de Carthage est de passage à Alger où il a accordé un entretien à CAFOnline

"Je pense que le CHAN est une opportunité pour tous les joueurs et même les entraîneurs de s'améliorer sur le plan tactique et technique. Je pense que chaque joueur souhaite participer à ce tournoi, compte tenu du niveau de jeu", a déclaré Haggui avec beaucoup d'enthousiasme.

Avant d'ajouter que "Le niveau de ce CHAN est excellent. J'ai bien observé l'Algérie, on sent qu'elle est galvanisée par l'appui de son public"."

Le seul regret de Haggui ! L'absence de son pays natal, la Tunisie : "J'aurai aimé que la Tunisie soit là, mais malheureusement, cela ne s'est pas produit, et si Dieu le veut, la Tunisie sera présente lors des prochaines éditions."

Pour Haggi, le CHAN est un véritable tremplin pour les joueurs. En effet, les acteurs du jeu peuvent prétendre à des places en équipe A et participer à la Coupe d'Afrique des Nations ou à une Coupe du monde. "Tout le monde regarde. Ils peuvent également obtenir des contrats importants avec d'autres clubs en Afrique, dans le Golfe et en Europe."

L'ancien joueur de 39 ans, qui a porté les couleurs de l'Etoile du Sahel avant de rejoindre l'Europe où il a évolué notamment au Bayer Leverkussen, félicite l'Algérie pour l'organisation de ce tournoi.

"L'Algérie n'avait pas accueilli un tournoi de cette ampleur depuis un certain temps. En regardant l'excellent travail réalisé avec les installations et les infrastructures, les transports et d'autres aspects, ils ont donné une belle image du pays"

Karim Haggui a également fait l'éloge des entraîneurs africains qui excellent lors du tournoi. Au total, 15 des 18 équipes étaient dirigées par un entraîneur africain.

"Les équipes africaines donnent l'opportunité aux entraîneurs locaux, et nous voyons des résultats positifs en général", a noté M. Haggui.

Il poursuit : " L'Algérie avec l'entraîneur Djamel Belmadi a remporté la CAN 2019 en Égypte et a réalisé une série d'invincibilité de 36 matchs. Il a montré sa façon de jouer et un visage positif. C'était très bien, mais la dernière édition de la CAN au Cameroun où les Algériens sont éliminés au premier tour et la non-qualification pour la Coupe du monde au Qatar ont été des moments difficiles.

Bien sûr, la vie d'entraîneur est faite de hauts et de bas, et les supporters algériens ne sont pas faciles et créent une grande pression. Je pense que Belmadi trouvera des solutions"

Haggui a participé avec la Tunisie à trois CAN consécutives, en 2004, en 2006 en Egypte et en 2008 au Ghana. Il a également participé à la Coupe du monde 2006 en Allemagne.