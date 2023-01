Sénégal: Musique - La chanteuse Queen Dollars rêve de disque de platine

Auteure-compositrice, interprète, Fatoumata Binetou Guèye, plus connue sous le sobriquet de Queen Dollars, fait partie des espoirs de la musique sénégalaise. La jeune chanteuse, qui rêve de disque de platine, souhaite porter au sommet la musique de son pays.

Voix de velours, style hybride... , Queen Dollars suit son petit bonhomme de chemin, dans un milieu musical déjà saturé. Née en 1995 à Dakar, elle a choisi naturellement de faire de la musique. Dans son cocon familial, tout le monde s'adonne à cet art. Ou presque. Ses frères sont des rappeurs et son papa, un producteur qui a produit des chanteurs comme El Hadji Ndiaye. Tout commence en 2014, quand la jeune artiste s'est mise à chantonner, à rapper avec un style singulier, un flow rare.

Son frère, Young Ziz, l'initie vite à la composition. La mayonnaise ne tardera pas à prendre. Détermination en bandoulière, Fatoumata Binetou Guèye à l'état civil s'engage à la fin de l'année 2017 dans une carrière musicale solo. La chanteuse rêve alors de concrétiser sa passion sur le plan professionnel. Elle enchaine les singles pour se frayer un chemin. " Sans domicile fixe " (2017), " No Lov " (2018) en featuring Dream NG, une compilation en hommage à feu Abdoulaye Timera, avec les artistes de Hann.

Queen Dollars ne s'arrête pas. En 2019, elle met sur le marché national son troisième single, " Dangerous Girl ", suivi d'un clip vidéo. Le hit accroche et fait tabac dans le milieu du rap Galsen. Dans son populeux quartier de Yarakh, elle est invitée à toutes les manifestations culturelles (festival d'environnement avec les Frères Guissé, festival concert Tableau-Ferraille avec J Black... ). Queen Dollars fait également des prestations un peu partout dans la capitale et la banlieue dakaroise. Elle chauffe les cabarets et boites de nuit.

Grâce à son talent, la chanteuse se fait aussi remarquer dans certaines compétitions musicales. Elle se qualifie en demi-finale au Flow up de 2021 et est nominée à la première édition du " Only Woman Awards ".

Mais le tournant arrive la même année, avec la sortie de son Ep intitulé " Level ". Avec des titres comme " Chocolate ", " Promo canapé ", " Sama Yonn ", " Ritambalé ", la chanteuse et compositrice aborde des thèmes de société et d'actualité. Un cri de cœur entre dénonciation et sensibilisation face aux conséquences néfastes des réseaux sociaux, lesquels font souvent l'objet de sextape et de chantage. Dans cet Ep qu'elle a produit elle-même, l'on note une variété musicale destinée à tous les publics.

Queen Dollars, qui rêve d'avoir son propre studio, travaille déjà sur un prochain album. Celui-ci sera le résultat d'une inspiration musicale qui embrasse tradition et modernité. Mais elle projette de mettre un clip vidéo, dans les prochaines semaines, sur le marché. Intitulée " Tioukouté ", cette production musicale traite l'histoire de relations amoureuses dans les couples.

Queen Dollars n'a qu'un seul rêve : amener la musique sénégalaise au plus haut sommet. L'interprète et scénariste compte aussi marcher sur les pas de son idole Michael Jackson. " Je veux parcourir le monde entier et prouver mon talent. Je rêve aussi de disque d'or et de platine ", laisse-t-elle entendre.