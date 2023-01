Burkina Faso: Le gouvernement révèle une série d'avantages pour les VDP

Le gouvernement a dévoilé les avantages financiers et en nature accordés aux Volontaires pour la défense de la patrie. Selon le document signé par les ministres de la Défense et de l'Économie et des Finances, les Volontaires pour la défense de la patrie bénéficient de prime d'opération, d'alimentation, d'une prise en charge des soins de santé, entre autres.

D'abord une rémunération : chaque volontaire recevra 60 000 francs CFA par mois, environ 90 euros, pendant toute la durée de son contrat d'un an renouvelable. À cette somme, s'ajoute une allocation pour l'alimentation réservée aux VDP qui interviennent dans la totalité du territoire.

Les groupes de Volontaires pour la défense de la patrie recevront aussi entre 200 000 et 300 000 francs CFA (soit entre 305 et 457 euros) pour l'achat du carburant et la maintenance des véhicules mis à leur disposition.

Des assurances risque sont aussi actées : dans l'éventualité d'une blessure au combat, une prise en charge des soins est prévue. Si le volontaire devient invalide, une allocation de 30 000 francs CFA (soit 45 euros) lui sera versée chaque mois durant cinq ans.

En cas de décès, l'État paiera les frais d'inhumation fixés à 100 000 francs CFA. Les ayants droits, les proches des VDP tués bénéficieront eux d'une assistance financière unique de un million de francs CFA, un peu plus de 1 500 euros.

À noter que les Volontaires sont sous la coupe de Brigade de veille patriotique au niveau du ministère de la Défense.