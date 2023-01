Cote d'Ivoire: Rentrée 2023 - Les tâches confiées aux fédérations sportives par Danho Paulin

Danho Paulin a confié des tâches aux fédérations sportives ivoiriennes.

La rentrée fédérale 2023 couplée à la Journée du Mérite Sportif s'est tenue le jeudi 26 janvier 2023 au Parc des Sports d'Abidjan-Treichville sous le thème : " Sport, niche d'opportunités et facteur d'épanouissement pour une jeunesse responsable au service de la Côte d'Ivoire solidaire ".

Au cours de cette cérémonie, le ministre des Sports Danho Paulin a demandé aux fédérations des différentes filières sportives de s'approprier 2023 qui est l'année de la jeunesse pour identifier les talents. C'est pourquoi, il les a exhortées à sortir des sentiers habituels car ils ont une exceptionnelle opportunité cette année de dépasser les limites. "Vous devriez encadrer, orienter et détecter les jeunes dans toutes les filières sportives. Vous devez organiser des compétitions pour les jeunes gens et les jeunes filles partout en Côte d'Ivoire.

Et nous allons vous accompagner, vous soutenir et vous encourager. Nous avons besoin de donner des repères aux jeunes. Nous allons lancer un vaste projet de recrutement, de formation des jeunes dans tous les métiers du sport que nous avons répertoriés", a-t-il déclaré. Selon ses termes, ce vaste programme concerne environ 5000 jeunes qui seront formés dans les métiers de la maintenance de toutes les infrastructures sportives en cours de réalisation. "Merci au président de la République parce que depuis l'indépendance de notre pays jamais on a investi en infrastructures sportives. Je voudrais dire que toutes ces infrastructures devraient être maintenues comme héritage. C'est pourquoi, un vaste programme de formation qualifiante va être lancé", a soutenu Danho Paulin.

Des acteurs du mouvement sportif distingués

Ce sont au total 92 personnes dont 10 au rang de Commandeur dans l'ordre du mérite sportif, 12 au rang d'Officiers dans l'ordre du mérite sportif et 70 au rang de Chevaliers dans l'ordre du mérite sportif qui ont été distinguées pour leur engagement au développement du mouvement sportif en Côte d'Ivoire. S'adressant aux récipiendaires, Danho Paulin a dit : " La nation a reconnu vos mérites.

Vous devrez inspirer les jeunes générations par votre engagement, votre savoir-faire et votre savoir vivre. Nous avons besoin de construire une nouvelle jeunesse dans le cadre de l'année de la jeunesse et nous comptons sur vous pour être des repères, des nouveaux repères pour la jeunesse qui a besoin d'excellence". Au nom de ses pairs, le vice-gouverneur du District Autonome d'Abidjan, Mobio Samuel a traduit sa gratitude au ministre des Sports, mais au-delà même au président Alassane Ouattara qui a eu une généreuse et délicate pensée de faire d'eux des Chevaliers, des Officiers et des Commandeurs dans l'ordre du mérite sportif ivoirien.

" Nous acceptons volontiers et avec plaisir cette décoration et surtout avec reconnaissance, fierté. Et nous les considérons comme un témoignage sincère des sentiments d'une profonde et réciproque sympathie. Nous sommes très reconnaissants", a-t-il déclaré. Notons qu'une somme de 150 millions de francs Cfa a été remise aux différentes fédérations sportives. Cet argent permettra d'acheter des équipements sportifs, mais aussi de soutenir les acteurs sportifs.