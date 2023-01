Sénégal: Mottalli yéenne - Taxawu Senegaal à la conquête de l'Europe et de l'Amérique

Khalifa sall, candidat de la plateforme Taxawu Sénégaal, à l'élection présidentielle de février 2024, poursuit sa tournée en Europe et en Amérique. Dénommée " mottalli yéenne ", cette activité permettra à l'ancien maire de Dakar, de pouvoir échanger avec les Sénégalaises et Sénégalais de la diaspora sans exclusion. A cet effet, il discutera de sa vision d'un Sénégal uni et réuni et qui incarne la tranquillité républicaine.

La tournée " Mottali Yéenne " du président Khalifa Ababacar Sall, candidat de la plateforme Taxawu Senegaal, à l'élection présidentielle de 2024, se poursuit en Europe et en Amérique du Nord, a-t-on appris d'un communiqué de la cellule communication de la plateforme Taxawu Senegaal.

Pour l'ancien maire de Dakar " La diaspora, c'est un potentiel, une créativité et une expertise indispensables à l'effort de développement national. Les transferts de fonds de nos compatriotes vivant à l'étranger à destination du Sénégal sont estimés à 1017 Md FCFA, soit 12% du PIB, presque l'équivalent de l'Aide Publique au Développement. Une manne financière qui soutient de façon significative l'économie nationale. " C'est à travers ce potentiel que " Taxawu Senegaal entend intégrer dans son programme la question de l'investissement économique des Sénégalais de la diaspora en offrant un cadre macroéconomique adéquat et un environnement des affaires assaini ", a fait savoir dans le même document la cellule communication du socialiste de M. Sall.

A cet effet, " le président Khalifa Ababacar Sall fidèle à son crédo de rassembleur mettra à contribution cette tournée pour échanger avec les Sénégalaises et Sénégalais de la diaspora sans exclusion. ", souligne la note. Ainsi, tout au long de son séjour, il évoquera sa vision qui transcende les différences de vue et les contradictions de choix. Dans une démarche d'ouverture, il discutera de sa vision d'un Sénégal uni, réuni et qui incarne la tranquillité républicaine.

Par ailleurs, la source indique que " le candidat Khalifa Ababacar Sall se rendra à la Zawiya Cheikh Ahmed Tidiane et à Keur Serigne Touba. Il présidera également une rencontre organisée par les différentes délégations de Taxawu Senegaal Italie et fera des visites de proximité dans certains villes ".

Donc, après l'Italie, Khalifa Sall va se rendre en Amérique du Nord à parti du 29 janvier 2023 pour une visite de six jours.