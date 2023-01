Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - La région du Nord soutient les FDS et les VDP

Le Mouvement les patriotes du Nord (MPN) a organisé, le samedi 28 Janvier 2023 à la place de la Nation de Ouahigouya, un meeting de soutien aux autorités de la Transition.

Venus des quatre provinces du Nord (Loroum, Passoré, Zondoma et Yatenga), des filles et fils de la région ont répondu à l'appel du Mouvement les patriotes du Nord à l'occasion du meeting initié par la structure, le samedi 28 janvier 2023 à la place de la Nation de Ouahigouya. L'objectif, selon les manifestants, visait à dénoncer toute forme de déstabilisation de l'actuel pouvoir et apporter leur soutien aux autorités de la Transition dans leur élan de reconquête du territoire et de recherche de la souveraineté nationale. A l'entame du meeting, le Ditanyè a été entonné en chœur par la foule.

Le secrétaire général du Mouvement les patriotes du Nord, Ali Badini , a traduit sa gratitude au public présent pour la forte mobilisation qui témoigne de son engagement à soutenir le processus de la Transition. Par conséquent, M. Badini les a invités à faire bloc derrière les autorités de la Transition, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui sont à pied d'œuvre pour le retour de la paix. " Le message de la population a été bien reçu. Nous pouvons la rassurer aussi que les autorités de la Transition feront tout leur possible pour que la paix revienne. Et pour cela, nous sollicitons son soutien sans faille aux FDS et VDP engagés dans le combat ", a confié, pour sa part, l'honorable Youssouf Ouédraogo. - Bassirou BADINI