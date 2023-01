Algérie: Beldjoud - Mobiliser tous les moyens pour réaliser la ligne ferroviaire Nord-sud

TIARET — Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud a annoncé dimanche à Tiaret que durant l'année en cours tous les moyens matériels et humains et les entreprises, seront mobilisés pour réaliser la ligne ferroviaire reliant le nord et le sud.

Lors de sa supervision de la mise en service du tronçon ferroviaire entre Frenda (Tiaret ) et Saïda, le ministre a expliqué que la ligne reliant le nord et le sud du pays sur une distance de 2.000 km, sera mise en service au mois de février prochain, dans son tronçon reliant les villes d'Aïn Ouessara (Djelfa) et Laghouat sur une distance de 250 km. Une fois achevée, cette ligne traversera Ghardaïa, Meniaa, Adrar, Aïn Salah et Tamanrasset.

Par ailleurs, des travaux de réalisation d'un tronçon de 9 km dans la ville de Tiaret seront lancés pour relier les wilayas de Tiaret et Tissemsilt sur une distance de 63 km, a déclaré le ministre à la presse.

D'autre part, M. Beldjoud a indiqué, lors de l'inspection de l'aéroport "Abdelhafid Boussouf" d'Aïn Bouchekif, que les moyens les plus efficaces sont actuellement recherchés pour une exploitation idoine des 36 aéroports du pays. Il a également noté que le transporteur national Air Algérie travaille au retour progressif de son activité d'avant la période Covid.

Le ministre a souligné que des contacts avancés sont en cours pour l'acquisition de quinze nouveaux appareils, outre la maintenance de certains avions faisant partie de la flotte nationale composée de cinquante-six appareils. Il a ajouté que des appareils seront loués pour reprendre complètement le trafic aérien via les aéroports internes.

Le Ministre des Transports a également effectué une halte à l'Etablissement public des transports urbains et suburbains de Tiaret, où il a salué les efforts du staff administratif de cette entreprise, qui a démontré la qualité de ses prestations et l'efficacité de sa gestion en adoptant le système de numérisation en général.

Après avoir supervisé le lancement de l'activité de la gare routière de voyageurs à Sougueur, réalisée dans le cadre d'un financement privé, Kamel Beldjoud a appelé à intensifier les campagnes de sensibilisation des conducteurs au respect du code de la route, insistant pour que les numéros de téléphone de la gare soient mis à la disposition des voyageurs pour signaler les infractions commises par les conducteurs d'autobus.