Ile Maurice: Guinness World Records - Le pays et ses champions...

Maurice a battu le record du World's largest human image of a waving flag durant la semaine écoulée. Toutefois, ce n'est pas le premier record à mettre à l'actif du pays si l'on en croit le livre Guinness des records, notamment.

En 2018, Maurice a décroché le titre du plus gros plat d'œufs brouillés, pesant 2 466 kg. C'était à l'occasion du quarantième anniversaire d'Inicia Ltée, entreprise de production et de distribution d'œufs. Un exploit qui a nécessité des mois de préparation. Une énorme poêle à frire a été construite pour la cuisson de tous les ingrédients, 35 000 œufs pesant 2 070 kg, 430 kg de beurre, 246 litres de lait, 10 kg de sel et 2 kg de poivre. La poêle, le fouet géant et la grille étaient en acier inoxydable. La cuisson de ces œufs brouillés a requis une application habile des techniques culinaires. Plus de 20 chefs avaient participé à la préparation de ce plat gigantesque. Au final, plus de 8 000 portions avaient été offertes à des personnes défavorisées.

Autre record battu : celui réalisé en 2013 pour le Greatest recovery by a bird of prey species. La Crécerelle de Maurice, oiseau endémique, avait presque disparu à la fin du XXe siècle. Il n'en restait que quatre spécimens dans la nature et deux en captivité. La population a pu s'agrandir en 2013 grâce à la reproduction en captivité et à l'élevage croisé. Maurice est aussi reconnu pour avoir l'exemplaire "le plus intact du dodo", soit un squelette complet à 98 %, à l'exception de quelques segments d'orteils. Alors que d'autres exemples sont constitués d'os de plusieurs oiseaux.

Plusieurs autres Mauriciens ont aussi leur nom inscrit dans le Guinness Book of World Records. Parmi eux, Tarun Kumar Cheddy qui a établi... sept records. Le plus récent remonte à 2022 lorsqu'il a réalisé le plus grand nombre "d'acrobaties" à l'aide d'un ballon de basket autour du cou, en le faisant virevolter 25 fois en 30 secondes. En 2021, c'était avec un ballon de foot. En 2020, c'était avec un ballon de rugby en 30 secondes toujours. A l'heure où nous mettions sous presse hier, nous n'avions pas encore pu mettre la main sur ce "recordman" en série...

Mohammad Adil Abdool a pour sa part réalisé le plus grand nombre de burpees (NdlR, accroupissement et saut) en 2021, à Nairobi. Soit 7 415 burpees en 12 heures, alors qu'il est asthmatique. Il a réussi à battre ce record grâce à un entraînement de deux mois et une alimentation appropriée, apprend-on.

Sur la liste des records il y a aussi Gevish Kumar Kheddo. Ce dernier est la plus jeune personne à avoir visité tous les pays d'Europe en 2020. Il a battu ce record alors qu'il était âgé de 19 ans et 56 jours. Il s'est lancé au début de 2018 et a sillonné le Vieux Continent en deux ans.

Gevish Kumar Kheddo a pris le départ du Royaume-Uni où il étudiait. Sa première destination a été la Lettonie. Il a voyagé et étudié à temps plein à l'université de Canterbury. Il a étudié dans l'avion, dans le train ou encore dans le bus. C'est grâce à sa passion pour le voyage qu'il a pu réaliser ce record.

Malheureusement, il n'y a pas que du positif. Le Guiness Book of World Records indique qu'en 2000, nous étions champions du monde du taux de mortalité due aux accidents de la route, avec 43,9 pour 100 000 habitants. Pas de quoi être très fiers...