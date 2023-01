Algérie: Produits électroménagers et équipements électriques - Appel à augmenter les exportations

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a appelé, dimanche à Alger, les opérateurs à œuvrer à augmenter considérablement les volumes d'exportations des produits électroménagers et des équipements électroniques, au vu de la qualité et de la compétitivité des produits algériens.

S'exprimant à l'occasion de l'inauguration des portes ouvertes nationales sur les produits électroménagers et des équipements électroniques, organisées par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), sur trois jours, et qui a vu la présence du conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires économiques, M. Yacine Ould Moussa, M. Rezig a indiqué que l'objectif de cet évènement est "de donner une nouvelle impulsion à cette filière afin que les opérateurs puissent augmenter leurs volumes d'exportations".

Pour cela, le ministre a réitéré l'engagement de tous les secteurs concernés afin d'"assurer dans les plus brefs délais toutes les facilitations administratives pour la création ou l'attraction des organismes de certification des produits électroménagers et des équipements électroniques en Algérie, reconnus sur les grands marchés mondiaux, ce qui leur conférera une caractéristique compétitive sur les marchés internationaux et augmenter ainsi la valeur des exportations".

Le ministre a précisé que "les pays qui ont réussi à s'imposer à l'international en gagnant des parts de marché ne sont pas mieux que l'Algérie en termes de capacités et de potentiels, ce qui nous impose à tous de travailler sérieusement afin de capitaliser ces atouts afin de promouvoir les produits électroménagers et des équipements électroniques algériens sur la scène internationale".

Produits électroménagers et électroniques: 45 millions USD d'exportations en 2021

M. Rezig a annoncé, à ce titre, que "l'Algérie a exporté des produits électroménagers et des équipements électroniques vers 36 pays pour une valeur totale de 45 millions de dollars en 2021, avec une croissance de 125% par rapport à 2020", précisant que la France était le premier destinataire de ces produits, avec une valeur de 20 millions de dollars, suivie par la Tunisie avec 11 millions USD d'exportations et la Libye avec plus de 6 millions USD".

Ces chiffres "ne représentent pas les véritables capacités de l'Algérie dans ce domaine d'activité", a-t-il estimé, ce qui "nous pousse à réfléchir à les augmenter considérablement à travers la levée des entraves et le traitement des lacunes et en exploitant au mieux les points forts de la filière, au vu de la demande croissante sur ces produits, notamment en Afrique", a souligné M. Rezig.

Pour sa part, le président de la CACI, Kamel Hamenni, a indiqué que le secteur des électroménagers connaissait un développement considérable, estimant qu'"il est important de renforcer le travail dans le domaine de la recherche et du développement afin d'augmenter les exportations, grâce notamment à l'innovation et une gamme de produits de haute qualité, permettant d'être compétitif sur les marchés internationaux".

Il a appelé, également, à augmenter les taux d'intégration et de surcroit la valeur ajoutée afin de pouvoir concurrencer les produits étrangers.

Cet évènement, qui se déroule au siège de la CACI et au niveau de l'ensemble des directions régionales et des chambres de commerce et d'industrie dans les 58 wilayas, sous le slogan: "Qualité, garantie, perspectives et enjeux", sera ponctué par l'organisation d'une exposition des produits électroménagers et des équipements électroniques, ainsi que de plusieurs ateliers techniques, animés par des experts et des spécialistes du secteur.