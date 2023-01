Algérie: Enseignement supérieur/Industrie - 15 accords de coopération signés

ALGER — Les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Industrie ont signé dimanche à Alger 15 accords de coopération dans les domaines de la recherche, du développement et de l'innovation.

La cérémonie de signature a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bidari, et le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar.

Ces accords signés entre les deux entreprises publiques économiques (EPE) FERROVIAL et CITAL et 5 centres de recherches scientifiques, la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT) ainsi qu'un bureau d'études universitaire, visent à consacrer le principe "d'ouverture sur l'environnement socio-économique outre la valorisation des conclusions de la recherche scientifique et du développement technologique".

M. Zeghdar a insisté, de son côté, sur "l'importance de l'accompagnement par les laboratoires et les centres de la recherche scientifique du processus de la production locale des conteneurs de 20 et 40 pieds vu leur rareté dans les marchés mondiaux et les coûts exorbitants de leur location notamment les pénalités de retard".

Et d'ajouter que la fabrication locale des conteneurs "nous économisera près de 100 millions USD par an sur ces coûts qui ont enregistré une forte augmentation lors des deux dernières années".