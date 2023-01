Algérie: Le pays prêt à abriter un centre de recherche pour renforcer l'immunité intellectuelle des sociétés musulmanes

ALGER — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé dimanche que l'Algérie était prête à abriter un centre de recherche pour le renforcement de l'immunité intellectuelle face aux mutations effrénées du numérique auxquelles sont exposées les sociétés musulmanes.

Dans un message lu en son nom, par le Président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, à l'ouverture de la 17e conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la Coopération islamique (UPCI), le Président de la République a appelé à la "création d'un centre de recherche pour le renforcement de l'immunité intellectuelle face aux mutations effrénées du numérique auxquelles sont exposées les sociétés musulmanes". "Ce centre relèvera de l'UPCI", a-t-il précisé ajoutant que "l'Algérie est prête à l'accueillir".

"Les phénomènes d'hostilité et de haine contre les Musulmans, qui ont entrainé une recrudescence des actes de discrimination, de marginalisation et d'exclusion, exigent de renforcer les efforts pour trouver des formules civilisationelles nous permettant de faire face à la discrimination systématique, à l'islamophobie, à la haine et à l'intolérance, a souligné le Président Tebboune, rappelant que l'Islam "est la religion du juste milieu et de la modération, et des hautes valeurs humaines".

Le Président de la République a également proposé le "lancement d'une stratégie de coopération intellectuelle, électronique et cybernétique entre les pays membres de l'Union", outre "la création d'un incubateur pour drainer et promouvoir les startups et les projets innovants au profit des jeunes".