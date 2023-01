Burkina Faso: Un incendie ravage le marché de Sankar-yaaré à Ouagadougou

Un incendie a ravagé ce dimanche 29 janvier le marché de Sankar-yaaré, l'un des plus importants de Ouagadougou. Des commerçants pointent du doigt les bâtons de dynamite vendus aux orpailleurs.

L'origine exacte de l'incendie n'est pas connue, mais selon des témoins, de fortes explosions ont précédé les flammes.

" Quand ça a explosé, j'étais là, on a couru, on est sorti. Et je suis revenu voir. Le feu a commencé et après, ça a explosé une 2e fois et une 3e fois. On a essayé d'appeler les sapeurs-pompiers, ça a pris vraiment du temps avant qu'ils ne viennent. "

Après plusieurs heures, les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser l'incendie, avec l'aide des marchands. Aucune victime à déplorer selon le gouvernement. Mais des centaines de boutiques sont parties en fumée. " Je suis devant ma boutique. Tout est brûlé. Il y a eu beaucoup de pertes, de dégâts. Mais merci le bon Dieu, il n'y a pas eu de perte humaine. "

Une enquête va être ouverte pour déterminer les causes du drame.