Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Janvier 2023

Mali : Lutte contre le terrorisme- La Chine appelle à aider le Mali à renforcer ses capacités

La Chine a appelé vendredi la communauté internationale à aider le Mali à renforcer ses capacités de lutte contre le terrorisme. « La communauté internationale devrait aider le Mali à renforcer ses capacités de lutte contre le terrorisme, renforcer son soutien en termes de financement, d'équipement, de renseignement et de logistique, et respecter le droit souverain du Mali à s'engager dans la coopération en matière de sécurité », a déclaré Dai Bing, représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur le Mali.« Les pays de la région devraient maintenir la dynamique actuelle de la coopération antiterroriste et forger une synergie », a-t-il ajouté. M. Dai a rappelé que le Mali a récemment mené des opérations antiterroristes à Mopt et dans d'autres régions, pour maintenir la stabilité locale et protéger les civils, notant que ces efforts « méritent notre pleine reconnaissance ». (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Effondrement d’une dalle à l’aéroport de Donsin - Cinq personnes poursuivies pour homicides involontaires

Pour l’instant cinq personnes sont poursuivies pour homicides et blessures involontaires, suites à l’effondrement d’une dalle qui a provoqué le 30 décembre 2022, sept décès et six blessés sur le chantier de l’aéroport de Dossin, informe bafujiinfos. « Cinq personnes sont pour le moment poursuivies pour des faits d’homicides involontaires et de blessures involontaires. Certaines d’entre elles sont sous mandat de dépôt », a écrit samedi le site d’information bafujiinfos.com, citant le Procureur près TGI de Ziniaré, Fissouonté Hien.M. Hien a confié au média que l’enquête est close et qu’après avoir attendu plusieurs personnes, sept ont été interpellées et six déférées au parquet. Le jugement de l’affaire interviendra dans un meilleur délai, a assuré le Procureur. (Source : Aib)

Cote d’Ivoire : Cmu- La carte d’assuré disponible désormais en 10 minutes

À compter de février 2023, un nouveau système d’enrôlement à la Couverture Maladie universelle (Cmu sera mis en place de sorte que la personne enrôlée reçoive sa carte sur place en 10 minutes. C’est l’annonce faite par le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, le samedi 28 janvier 2023, à la place "Gbèba" d’Adjamé, à Abidjan. Adama Kamara a fait cette annonce lors d’une conférence de presse marquant la clôture d’une tournée de sensibilisation auprès des transporteurs du Grand Abidjan afin de leur expliquer les avantages liés à la Cmu et au Rsti. Au terme de cette campagne qui a duré une semaine, le ministre s’est félicité de l’engouement chez les acteurs des transports dont beaucoup ont, séance tenante, souscrit à ces deux produits de sécurité sociale. (Source : Cicg)

Sénégal : Département de Dakar- Le premier ministre Amadou Ba en tournée politique

Le premier Ministre Amadou Ba a entamé une tournée politique cette semaine au niveau du département de Dakar. Il a effectué des visites auprès de la famille Layène ce jeudi 26 janvier 2023 à Cambérène. Le Chef du gouvernement s’est aussi, rendu le samedi 28 janvier 2023 à Grand Dakar, son quartier d’enfance. Il a rencontré dans ce quartier les militants et responsables qui ont fait le point sur les activités du parti et sur la vente des cartes de membres du parti. Et, d’autres communes de Dakar recevront le Premier ministre dans les prochains jours. (Source : adakar.com)

Niger : Activités des partis politiques- Le Front patriotique FPJD IHSANI en conclave

C’est sous le thème « Implantation du parti dans la région de Dosso et feuilles de route vers les prochaines élections » que s’est tenue ce dimanche à Dosso, le premier congrès régional de Dosso couplé au 4ème anniversaire du parti politique Front Patriotique FPJD IHSANI. La cérémonie a été marquée par une fatiha et l’exécution de l’hymne du parti. Le président du comité d’organisation et le président régional du parti ont souhaité la bienvenue à tous les participants à ce congrès de Dosso. Le secrétaire général a ensuite donné lecture des six membres de la délégation régionale. Le représentant de la MDN a pour sa part transmis le soutien de la mouvance présidentielle au FPJD IHSANI. (Source : Anp)

Guinée : A la Conférence sur la prospérité de l’Afrique- Dalein donne de la voix

A la Conférence sur la prospérité de l’Afrique d’Accra au Ghana où il a pris part à la conférence sur la prospérité de l’Afrique aux côtés de Nana Akufo Addo et de nombreux autres dirigeants du continent, l’ancien Premier ministre guinéen Cellou Dalein Diallo a rencontré ce dimanche 29 janvier 2023, la communauté guinéenne vivant dans ce pays. A cette occasion, le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (Ufdg) s’est exprimé sur la division qui continue de miner le pays. L’homme politique dit avoir été victime de ce fléau dans son combat. « On m’a discrédité en disant en Haute Guinée, attention, si je suis président, cette région n’aura rien, ses fils ne seront pas associés à la gouvernance. C’était injuste. Le Président Lansana Conté m’a fait confiance en me confiant la modernisation des infrastructures routières. (Source : africaguinee.com)

Tchad : 9 ans après sa fermeture- La frontière avec la Centrafrique reste poreuse

Cela fait neuf ans que la frontière entre le Tchad et la République Centrafricaine est fermée. En avril 2014, face aux accusations de Bangui mettant en cause Ndjamena dans la situation d’instabilité que vivait alors la Centrafrique, le défunt président Idriss Déby avait décidé unilatéralement de fermer sa frontière avec son voisin du sud. Depuis avril 2014, la frontière entre les deux pays est restée fermée, malgré des initiatives diplomatiques côté centrafricain. Cependant, les autorités tchadiennes ont fini par faire des exceptions. (Source : Rfi)

Tunisie : Deuxième tour des élections législatives- Sur fond d'abstention

Le deuxième tour des élections législatives a démarré dimanche en Tunisie, avec comme enjeu majeur le taux de participation sur fond de divisions politiques et difficultés économiques. Le président tunisien et son expérience chancelante d'une décennie de démocratie sont confrontés à un test important dimanche, lorsque les électeurs voteront pour le second tour des élections législatives. Le taux de participation n'était que de 11,2 % lors du premier tour le mois dernier, en raison de l'abstention de nombreux Tunisiens mécontents et du boycott de l'influent parti islamiste d'opposition. (Source : africanews)

Maroc : Le musée national de la parure à Rabat - réouverture des portes après deux ans

Le collier Bizmoun est la plus ancienne pièce de joaillerie au monde. Il est exposé au Musée national de la parure à Rabat, au Maroc, un bâtiment qui a rouvert ses portes après des années de rénovations. « La pièce la plus ancienne exposée ici est le collier Bizmoun, qui est le plus vieux bijou au monde, pas seulement au Maroc, et qui date de 150 000 ans. Il a été découvert lors de fouilles récentes dans la grotte de Bizmoun, près d'Essaouira. Grâce à elle, nous pouvons entamer le chemin de l'enquête et connaître l'évolution de la bijouterie historique", explique Fatima Zahra Khlifi, conservatrice du Musée national de la bijouterie (Source : Apa)