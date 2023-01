Sénégal: Direction générale d'AXA Sénégal - El Hadji Amar Kébé prend les commandes

Le tout nouveau directeur d'Axa Sénégal, El Hadji Amar Kébé a été officiellement installé dans ses fonctions par le président du Conseil d'administration d'AXA Sénégal, Michel Hascoet et le Directeur d'Axa Afrique-zone Cima.

Nommé Directeur général d'Axa Sénégal le 26 janvier courant, El Hadji Amara Kébé remplace à ce poste " Alioune Diagne qui, après 40 années de bons et loyaux services, est admis à faire valoir ses droits à la retraite ", lit-on dans un document transmis à la presse. Une cérémonie à laquelle le personnel d'Axa Sénégal d'ici et d'ailleurs, parents et amis ont pris part.

Après 40 années de bons et loyaux services, le Dg sortant " est admis à faire valoir ses droits à la retraite ", précise un document. Notons que Alioune Diagne a rejoint Axa Sénégal il y a 40 ans dans les équipes Transport et Aviation, où il a passé 18 années, puis a occupé successivement les fonctions de Directeur des opérations d'assurances, Directeur général adjoint, Directeur général délégué en 2011, avant d'être promu Directeur général en 2012, poste qu'il occupait jusqu'au 25 Janvier 2023.

Sous son leadership, " Axa Sénégal a fortement consolidé sa position de leader du marché sénégalais de l'assurance non-vie, acquise depuis 30 années consécutives, grâce à un quasi-doublement du chiffre d'affaires de la société sur la même période, passant de 11,7 Milliards FCFA à 22,8 Milliards FCFA ", lit-on dans le document transmis.

Par ailleurs, Axa Sénégal a dans le même temps accru sa rentabilité, et a su bâtir des partenariats solides avec des acteurs locaux importants, livré des offres et services innovants et réalisé une importante croissance en transport et en santé, segments stratégiques sur le marché local.