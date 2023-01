Ile Maurice: Extension du métro à travers le pays - Trois phases à plus de 42 milliards

La phase III du métro est sur les rails. Depuis lundi, la ligne Rose-Hill-Ebène-Réduit est opérationnelle.

En sus des employés de la Cybercité et d'Ebène, ce tronçon dessert une grande majorité d'étudiants, notamment de l'université de Maurice (UOM), donc 15 000 à 20 000 voyageurs potentiels. Lors de l'inauguration dimanche, le Premier ministre a expliqué qu'il souhaite que le réseau couvre toutes les régions du pays, y compris les villages. Pravind Jugnauth a ainsi annoncé que le gouvernement va investir pour étendre le métro vers d'autres régions. Les prochains à sortir de terre relieront Réduit à St-Pierre et Côte-d'Or sur 10,5 km. L'Inde fera un don de 25 millions de dollars (Rs 1,12 Md au taux du jour) et accordera une ligne de crédit 300 M USD (Rs 13,4 Mds) pour cette extension. Jusqu'où le tram ira-t-il ? Combien cela coûtera-t-il ?

Autres régions ciblées

Lors de son discours, Pravind Jugnauth a annoncé que le gouvernement étendra le métro vers d'autres régions. De Côte-d'Or, le tram mettra le cap sur l'est du pays. De Curepipe, il prendra la direction du sud en passant par La Vigie. De Port-Louis, il rejoindra le Nord. Cependant, cela risque de prendre du temps à se matérialiser car le dossier est toujours en suspens. Finalement, le métro ira à la conquête de l'Ouest à partir de la station de Barkly.

Où et coûts

Si le métro est une réalité aujourd'hui, c'est grâce au gouvernement de Narendra Modi qui a facilité l'accès au financement pour les différentes phases, en offrant un don et une ligne de crédit à travers l'Export Import Bank of India (EXIM Bank) à un taux préférentiel. Larsen & Toubro, un constructeur indien, a été responsable des travaux. Pour démarrer la phase une, de Curepipe à Port-Louis, Rs 12 Mds ont été offertes par la Grande péninsule alors que Rs 11,6 Mds proviennent d'une ligne de crédit. Le projet dans son ensemble a coûté USD 527 M, soit Rs 23,6 Mds. Ensuite, la phase 2, de Rose-Hill à Réduit, au coût de USD 100 M, soit Rs 4,5 milliards, a bénéficié d'une ligne de crédit de Rs 3,4 Mds et d'un don de Rs 1,12 Mds. Quant à la phase III, de Réduit à Côted'Or, une somme de USD 325 M, soit Rs 14,6 Mds a été allouée. Rs 1,12 Mds en dons alors que les Rs 13,4 Mds restantes proviennent d'une ligne de crédit. Au total, les trois phases ont donc coûté environ USD 952 M, soit Rs 42,7 Mds. Le pays a obtenu Rs 14,2 Mds en don et le remboursement total s'élève à Rs 28, 4 Mds.

Prêt à MEL en trois ans pour ses dépenses

Pour ses opérations, Metro Express Ltd (MEL) a obtenu un prêt de l'État pour ses dépenses. Salaires, formations, assurances, feeder buses, achat ME Card et loyer à la SICOM Tower, pièces de rechange pour les trams, ressources humaines, opérations et entretien, services, assurance, communication et marketing, service conseil pour le parc d'Ebène... MEL a ainsi obtenu plus de Rs 1 Md en guise de prêts depuis 2019. C'est ce qu'a révélé Alan Ganoo, ministre du Transport et du Métro léger, au Parlement, l'année dernière. Selon les modalités de remboursement, l'organisme dispose de 10 ans, dont une période de grâce de trois ans. Ainsi, Rs 220 M ont été déboursées pour l'année 2019-2020, Rs 380 M pour 2020-2021, Rs 300 M pour 2021- 2022 et finalement Rs 110 M pour 2022-2023. Il faut également savoir que le bilan financier de MEL, déposé au Registrar en mai 2022, affichait des pertes de Rs 500 M. Ce qu'a démenti son CEO en imputant Rs 260 M aux "fluctuations dans le taux de change des devises étrangères" et à une accounting procedure au coût de Rs 108 M. "Seules Rs 140 M de pertes étaient sous notre contrôle."