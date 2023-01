Cote d'Ivoire: Programme présidentiel de logements sociaux - Pose de la première pierre d'un projet immobilier de 144 immeubles

Un projet immobilier, dénommé « Riyadh City », de 144 immeubles R+7 comprenant 4 464 appartements de 4 pièces verra le jour dans 36 mois à Elokaté Belle vue, dans la commune de Bingerville. Rapportent des sources officielles. Ce projet immobilier, qui comprend la construction du plus grand Mall d’Afrique de l’Ouest, sera bâti sur une superficie de 28 hectares, en face de la lagune.

Ce projet s’inscrit dans la vision du gouvernement d’accélérer la mise en œuvre du Programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Il s’agit de la première phase d’un projet de construction de 15 000 logements au profit des Ivoiriens de la Diaspora.

La première pierre de ce projet a été posée le samedi 28 janvier 2023 par Sem Inza Camara, Consul général de la Côte d’Ivoire à New York, en présence de Kabran Assoumou, directeur de cabinet, représentant la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, et de Diby Kokora, directeur des Grands programmes immobiliers au ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.

Riyadh City intervient dans le cadre d’un Mémorandum d’entente entre, d’une part GIS-International & Commercial Incorporate et le ministère d’État, ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, et d’autre part, entre GIS-International & Commercial Incorporate et le ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Ces ententes résultent du forum d’affaires et d’investissements Côte d’Ivoire - Amérique du Nord.

« Ce projet reste original et particulier puisqu’il a été conçu et mis en œuvre par des jeunes ivoiriens résidents à l’étranger pour des Ivoiriens de toutes catégories sociales vivant à l’étranger », a expliqué Inza Camara, le parrain des Ivoiriens de la Diaspora, non sans préciser que ce projet reste ouvert aux souscripteurs habitant et travaillant en Côte d’Ivoire.

Pour le représentant de la ministre d’État Kandia Camara, il s’agit de tout mettre en œuvre pour que la diaspora ivoirienne, où qu’elle se présente, retourne au pays dans les meilleures conditions.

Quant au directeur des grands programmes immobiliers au ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, il a affirmé que « le Projet Riyad City, qui démarre aujourd’hui, est la preuve que les réformes initiées par le gouvernement inspirent pleinement confiance aux acteurs ».