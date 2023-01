Liberia: Produits et matériaux agricoles- Monrovia suspend les droits d'importation

Afin de stimuler l’agriculture au Liberia, le président George Weah a suspendu les droits d’importation sur les produits et matériaux agricoles, avec effet immédiat. La suspension est temporaire mais aucune date de levée n’a été mentionnée. Rapporte commodafrica.

« En vertu du décret publié le 23 janvier, les produits agricoles exemptés sont les bovins vivants pour la reproduction, les porcs vivants pour la reproduction, les moutons et chèvres vivants pour la reproduction et les poissons vivants pour la reproduction. Ils comprennent également tous les types de semences agricoles et de matériel végétal (céréales, légumineuses, graines oléagineuses, fourrages, légumes et autres cultures) y compris le riz destiné à l'ensemencement au titre du chapitre 10 et du système harmonisé de codification », ajoute la source.

Tous les types de semences agricoles destinées à l'ensemencement en vertu du chapitre 12 du Système de codification harmonisé, ingrédients (bruts et transformés) utilisés dans la préparation d'aliments pour animaux, poissons t volailles, aliments préparés commercialement ou complets pour animaux de ferme, poissons et volailles- aliments, sont également compris. Avec ce décret, les importateurs d'intrants agricoles ne paieront que les frais d'utilisation des douanes et le prélèvement commercial de la Cedeao.