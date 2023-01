Algérie: Energie et mines - Arkab achève sa visite à Tamanrasset par une rencontre avec la société civile

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a achevé sa visite à Tamanrasset par une rencontre avec des représentants de la société civile et des membres de la Fédération des entreprises d'exploitation minière artisanale de l'or dans la wilaya, a-t-on appris auprès du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue samedi, le directeur de l'énergie et des mines de la wilaya de Tamanrasset a présenté un exposé exhaustif sur les activités du secteur de l'Energie et des Mines dans la wilaya en 2022, dans lequel il a abordé plusieurs dossiers et préoccupations soulevées, notamment concernant le raccordement aux réseaux électrique et gazier et l'extension du réseau électrique, selon la même source.

Il a également été question, à cette occasion, des futurs projets d'investissement, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, de la distribution des produits pétroliers, de la généralisation de Sirghaz dans les stations-service et de la mise à disposition de citernes de gaz propane au niveau des zones d'ombre, notamment dans les écoles.

De plus, la réunion a abordé les projets miniers dans la wilaya, comme l'exploitation des ressources minières minérales et non minérales et le projet d'exploitation minière aurifère artisanale.

A ce propos, M. Arkab a écouté les préoccupations des membres de la Fédération des entreprises d'exploitation minière artisanale de l'or dans la wilaya et les principales recommandations à même "d'impulser une nouvelle dynamique en vue de développer et d'améliorer la production et la rentabilité du projet", selon le ministère.

Pour rappel, le ministre de l'Energie et des Mines avait entamé, vendredi, une visite de travail dans les wilayas de Tamanrasset, In Guezzam et In Salah.

Dans la wilaya de Tamanrasset, le ministre avait entamé sa visite, samedi, par l'inspection et la mise en service de plusieurs projets de développement relevant de son secteur, visant essentiellement à améliorer le cadre de vie du citoyen et le service public et à contribuer au développement économique local.

Accompagné d'une délégation, le ministre poursuivra, dimanche, sa visite d'inspection à In Salah.