Algérie: Spectacle "Djazair Zinet El Bouldane" présenté à Alger en marge de la 17e session de la conférence de l'UPCI

ALGER — Le spectacle "Djazair Zinet El Bouldane" a été présenté, samedi soir à l'opéra Boualem Bessaïh à Alger, en marge de la 17e session de la Conférence de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), qui débutera dimanche.

Le spectacle a été rehaussé par la présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, de la ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudji, ainsi que des hôtes de l'Algérie qui prendront part à la 17e session de la Conférence de l'UPCI.

Produit par l'Opéra d'Alger, ce spectacle est animé par ses trois ensembles artistiques, à savoir l'Orchestre symphonique sous la houlette du maestro Lotfi Saidi, l'Orchestre andalou dirigé par le maestro Nadjib Kateb et celui de la chorale polyphonique conduit par Wiam Hamouda Benamar.

Sous la direction artistique de Fatma Zohra Namous Senouci, le spectacle est une fusion originale entre la musique symphonique universelle et le répertoire classique algérien, alliant musique, chant et narration avec la participation du conteur Abdelmoumène Houa qui a présenté des passages en hommage à un nombre de penseurs, d'intellectuels, d'érudits et d'artistes algériens, à l'image de Abdelhamid Ben Badis, l'Emir Abdelkader, Malek Bennabi, Sidi Abou Madyane Choaib, Sidi Lakhdar Benkhelouf, Sidi Abderahmane Thaâlibi et Moufdi Zakaria.

En début de soirée, l'hymne national "Qassaman" a été entonné, puis différents chants puisés du patrimoine musical algérien ont été exécutés, à l'instar de "Chaâbou Djazair Mouslimoun" et de "Alaiki Mini Salam Ya Ardh Ajdadi".

La soirée a été agrémentée d'un bouquet de Madih, notamment "Ki Rani Hiran", "Koumou Koumou Namdah Allah", "Allah, Allah, Allah, Ya Rab El Ibad", "Bin Makka wal Madina" et "Ayao Nzouro".

Des chansons algériennes et d'autres du répertoire andalou ont aussi été présentées, dont "El Assima", "Lachi Lachi", "Goumari", "Lama Bada Yatathana, "Bellah Ya Hamami" et la chanson emblématique du cardinal Hadj M'hamed El Anka, dédiée à l'indépendance de l'Algérie, "El Hamdou li Allah Mabqach Istiîmar fi Bladna".

Les travaux de la 17e Conférence de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), débutent, dimanche à Alger, sur fond de défis et de menaces auxquels est confronté le monde musulman, notamment la grave escalade sioniste contre le peuple palestinien.

Organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sous le thème "Le monde islamique et les enjeux de la modernisation et du développement", cette Conférence verra la participation des représentants de plus de 35 Parlements, dont 22 présidents de parlement.