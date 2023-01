Algérie/Ghana: CHAN-2022 (1/4 de finale) Niger-Ghana (2-0) - Qualification historique du "Mena"

ORAN — La sélection du Niger a créé la surprise dans le Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN), qui se tient en Algérie, après avoir passé l'écueil du Ghana (2-0) samedi soir au stade Miloud-Hadefi d'Oran, signant une qualification historique au dernier carré de la compétition.

Le "Mena" n'a pas mis de temps pour entrer dans le vif du sujet. Les joueurs de Harouna Doula ne sont même pas passés par le round d'observation habituel pour aller porter le danger dans le camp adverse.

Leur intention était claire : surprendre d'emblée les Black Stars. Une ambition vite matérialisée par un premier but inscrit à la 11' par Imarana Seyni, au prix d'une belle reprise de la tête, profitant d'un centre en retrait du côté gauche.

Ce but est venu d'une deuxième occasion franche des Nigériens. Ces derniers auraient pu ouvrir la marque un peu plus tôt, plus exactement à la 7' lorsque le défenseur ghanéen, Augustine Agyapong a failli dévier un centre adverse dans ses propres filets, n'était-ce l'intervention de son portier qui a dégagé le cuir en corner.

Les Ghanéens vont mettre du temps pour réagir, puisque ce n'est que dans le dernier quart d'heure de ce premier half qu'ils parviennent à prendre les commandes du jeu à leur avantage, mais sans réussir à inquiéter sérieusement la défense de leur antagoniste.

Au contraire, c'est le Niger, opérant par des contres rapides, qui était à deux doigts de doubler la mise, lorsque Abdoulaziz Ibrahim, qui s'est présenté pratiquement seul devant le gardien GHanéen a vu son puissant tir passer au-dessus de la barre (40').

Le Niger va vite se mettre à l'abri dès le début de la seconde période. A peine quatre minutes passées après la pause-citron que l'ancien joueur du CR Belouizdad (Ligue 1/Algérie), Boubacar Haïnokoye, parvient à doubler la mise par un joli tir excentré.

La mission des gars du "Mena" devient plus facile pour conserver leur avance, profitant du manque de précision des Ghanéens dans leurs tentatives de rattraper leur retard.

Mieux, les Nigériens ont failli "tuer" la partie à plusieurs reprises, n'était-ce leur manque de réalisme. Mais le plus important pour eux était que leur défense, qui n'a encaissé aucun but depuis le début du CHAN tienne bon, en attendant de donner la réplique à l'Algérie mardi prochain au même stade d'Oran (17h00) avec comme enjeu une première finale au CHAN dans l'histoire des deux sélections.

Résultats des quarts de finale / Vendredi:

Algérie - Côte d'Ivoire 1-0

Sénégal - Mauritanie 1-0

Samedi:

Madagascar - Mozambique 3-1

Niger - Ghana 2-0

Demi-finales / Mardi 31 janvier:

A Oran : Algérie - Niger (17h00)

A Alger : Sénégal - Madagascar (20h00)

Match de classement (3e place):

Vendredi 3 février à Oran (20h00)

Finale:

Samedi 4 février à Alger (20h00).

Fiche technique du match Niger-Ghana (2-0 mi-temps, 1-0), disputé samedi soir au stade Miloud-Hadefi (Oran), pour le compte des quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN-2022), (Algérie, 13 janvier-4 février):

Temps: froid

Affluence: moyenne

Terrain: En bon état

Arbitres: Samuel Uwikunda (Rwanda), assisté de Hensley Petrousse (Seychelles) et Dieudone Mutiyimana (Rwanda).

Buts:

Niger: Imarana Seyni (11') / Boubacar Haïnokoye (49')

Avertissements:

Niger: Abdoulaziz Ibrahim (27')

Ghana: Kofi Kordzi (52') /David Sandan (56') /Augustine Boayke (90')

Les équipes:

Niger : Mouhamadou Djibo, Adamou Djibo, Ismael Souley, Abdeoul-Nasser Garba (Abdoulkader Rafiu 38'), Abdoulaziz Ibrahim, Boubacar Haïnokoye (Moussa Mkoudou (88'), Imarana Seyni (Ousseini Badamassi 64'), Boureyma Abdoulay Katkore, Bilyamine Moussa (Abdoulrachid Amamoun 88'), Fayçal Iboun, Kader Aboubacar.

Entraineur: Harouna Doula

Ghana: Ibrahim Danland, Solomon Adomako (Sherif Mohamed 60'), Konadu Yiadom, Sylvester Simba (Augustine Boayke 55'), Davide Abagna, Denis Nkruùah-Kaosah (Binjamin Abaidou 82'), Jonath Attuquaye, Augustine Agyapong, Dominic Nsobilan, Kofi Kordzi (Gladson Awako 55'), Seidu Suraj.

Entraineur: Annor Walker.

Déclarations

ORAN - Déclarations recueillies par l'APS à l'issue du match Niger-Ghana (2-0), joué samedi soir au stade Miloud-Hadefi d'Oran, pour le compte des quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) des footballeurs locaux qui se tient en Algérie.

- Harouna Doula (sélectionneur du Niger): "On est bien sûr très contents de passer en demi-finales. On a cru à cette victoire, et on l'a eue à l'arrivée. J'ai déjà dit que si on est en confiance on peut réaliser beaucoup de belles choses. Ce fut le cas dans ce match contre le Ghana. On pouvait d'ailleurs le gagner par un score lourd. Les joueurs étaient bien organisés sur le terrain, ce qui a compliqué les affaires de l'adversaire.

(Concernant le prochain match contre l'Algérie) Certes, on va affronter la sélection du pays organisateur qui joue chez lui, mais nous aussi, nous nous sentons chez nous. Nous avons déjà eu la chance d'être invités par notre prochain adversaire pour lui donner la réplique en amical. Nous le connaissons très bien. Nous allons donc nous préparer en conséquence. Cela dit, je suis sûr que ce sera une belle demi-finale".

-Boubacar Haïnokoye (Niger/homme du match): "C'est un plaisir pour moi de gagner le trophée de meilleur joueur du match pour la deuxième fois dans ce CHAN. Le mérite revient aussi à mes coéquipiers. Concernant cette victoire contre le Ghana, j'estime qu'on la mérite bien. On a bien préparé la partie, tout en respectant à la lettre les consignes de l'entraineur. A présent qu'on est qualifiés au dernier carré de l'épreuve, il nous appartient de bien préparer ce rendez-vous".

- Annor Walker (sélectionneur du Ghana): "Je suis vraiment déçu après cette élimination. Franchement, je ne m'attendais pas à cette défaite, et surtout pas avec ce score. C'est ce qui explique, du reste, ma déception.

Cela dit, je n'ai à aucun moment sous-estimé l'adversaire, comme pourraient le penser certains. Je n'ai vraiment pas les mots pour expliquer cette désillusion, sauf dire que le destin en a voulu ainsi".

Le classement des buteurs:

ALGER - Classement des buteurs du Championnat d'Afrique des nations de football CHAN-2022 (13 jan - 4 fév), à l'issue des deux quarts de finale joués samedi:

3 buts: Aymen Mahious (Algérie), Razafindranaivo Koloina (Madagascar).

2 buts: Laurindo Aurelio "Depu" (Angola), Pape Diallo (Sénégal), Anis Mohamed Saltou (Libye), et Randriantsiferana Tokinantenaina Olivier (Madagascar).

1 but: Hocine Dehiri (Algérie), Lalaina Cliver Rafanomezantsoa, Jean Martin Rakozafindrakoto et Marcios Carlos Ravelomanantsoa (Madagascar), Augustine Agyapong, Yiadom Konadu, Daniel Afriyie, Suray Seidu (Ghana), Miguel Gilberto (Angola), Hamidou Sinayoko, Yoro Diaby, Ousmane Coulibaly (Mali), Gerom Mbekele (Cameroun), Melven Alexandre Ribeiro, Feliciano Joao

Jone, Pachoio Lau Ha King et Isac Carvalho (Mozambique), Milton Karisa, Moses Waiswa (Ouganda), Nooh Al-Gozoli (Soudan), Ali Abu Arqoub, Abdulati Al Abbasi (Libye), Gatoch Panom (Ethiopie), Ousmane Diouf, Lamine Camara (Sénégal), Karamoko Sankara, Vignon Mathieu Ouotro, Aubin Kouamé (Côte d'Ivoire), Mamadou Sy (Mauritanie), Ousseini Badamassi, Imarana Seyni et Boubacar Haïnokoye (Niger).

CSC : Franvisco Lopes Muchanga (Mozambique face à Libye), Ngusia Baggio (gardien du RDC face au Sénégal).