Ile Maurice: Interdiction de sortir vendredi - Cinq personnes verbalisées dont un homme en possession de haschich

La police a sillonné le pays vendredi pour faire respecter l'interdiction de sortir imposée à la population en raison de l'alerte de pluies torrentielles. Selon un communiqué du National Crisis Committee, il était interdit de quitter son domicile sauf pour ceux employés dans les services essentiels et d'urgence. Les contrevenants risquaient une amende ne dépassant pas Rs 100 000 et une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans.

Mais cela n'a pas refroidi tout le monde, semble-t-il. Cinq personnes ont ainsi été verbalisées par la police. Parmi elles, un homme a été surpris en possession de drogue. Il s'agit d'un tatoueur de 25 ans, habitant Grand-Baie. Il a été arrêté par le sergent Gunga et les officiers de Grand-Baie pour trafic de drogue et pour "Breach of National Disaster Risk Reduction and Management Act". De plus, il est en liberté conditionnelle pour une affaire similaire. Il a comparu devant la Bail and Remand Court hier et passera en cour de Rivière-du-Rempart pour sa charge formelle à une date ultérieure.

"Mo ti vinn lamer, scooter inn an pann, mo apé poussé pour al lakaz kot mwa Pointe-aux-Canonniers", avait déclaré le contrevenant aux policiers, en guise d'excuse...