Maroc: La CNDP célèbre à Rabat la Journée mondiale de la protection des données

Rabat — La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a organisé, samedi à Rabat, une conférence à l'occasion de la Journée mondiale de la protection des données.

Initiée en partenariat avec la Rabita Mohammadia des Oulémas, cette journée s'intéresse à la société de partage autour de la donnée ainsi que sur la problématique de la protection de la vie privée au sein de cette société, caractérisée par l'altruisme.

Placée sous le thème "données à caractère personnel, civilisation du partage et respect de la vie privée", cette journée réunit un ensemble d'experts, dont les échanges portent sur le data altruisme et sur la vision civilisationnelle de différentes confessions, en vue de mener des réflexions autour du data altruisme et de la société des données.

Le partenariat de la CNDP avec la Rabita Mohammadia des Oulémas s'est exprimé de façon très naturelle, a indiqué le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, précisant que cette collaboration a pour but de démontrer que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée n'est pas une valeur importée au Maroc.

"Elle existe dans notre tradition, histoire, religion et référentiel moral", a-t-il fait observer dans un mot à l'occasion de la séance inaugurale, ajoutant que la CNDP a pour ambition de faire contribuer toutes les instances et tous les acteurs de la société à son action.

M. Seghrouchni a, par ailleurs, releé que la donnée à caractère personnel est aujourd'hui un élément qui doit circuler, car le digital a complètement reconfiguré notre perception des espaces et des territoires.

Par conséquent, pour protéger la donnée à caractère personnel, il est inutile de l'enfermer dans un coffre fort, a-t-il affirmé, ajoutant qu'il est inutile de s'interdire de partager et d'échanger à l'ère du digital.

La protection doit porter sur la circulation de la donnée à caractère personnel, a-t-il plaidé, notant que tous les maillons de la chaîne de circulation doivent être réglementés et couverts par une juridiction.

De son côté, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi a souligné que cette journée représente une occasion pour lancer une dynamique de réflexion autour de cette importante question de protection de données à caractère personnel.

Il a estimé que toutes les sociétés de par le monde sont appelées aujourd'hui à se doter d'organismes susceptibles de réfléchir autour de ces dimensions, de même à préserver les acquis de ces évolutions technologiques et se protéger des inconvénients de leurs utilisations.

Dans ce sens, il a noté que des législations doivent être mises en place pour accompagner ces changements, en plus de former des compétences capables d'assurer un traitement équilibré et responsable du digital.

Fruit d'un partenariat entre la CNDP et Barid Al-Maghrib, une cérémonie de dévoilement d'une émission de timbre-poste commémorant la 17ème édition de la Journée internationale de la protection des données personnelles a eu lieu en marge de la séance inaugurale de cette journée.

Le timbre-poste "Journée internationale de la protection des données personnelles 2023" fait référence à la protection des données à caractère personnel à l'égard de leur traitement sur tout le territoire national et met en exergue le rôle que joue la CNDP dans la sensibilisation, l'information, le conseil, la protection, le contrôle et l'investigation à l'égard de tout ce qui touche aux données à caractère personnel.

La séance d'ouverture de cette journée, tenue à l'Académie du Royaume du Maroc, s'est déroulé en présence de Omar Fassi Fihri, Secrétaire Perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, Ahmed Abbadi Secrétaire Général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Omar Seghrouchni, président de la CNDP et Amin Benjelloun Touimi, Directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib.

Cette séance a été, également, marqué par l'intervention de Joe Cannataci, ancien rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à la vie privée et chef du département de la politique de l'information et de la gouvernance à la faculté des sciences de la connaissance et des médias de l'Université de Malte, qui a fait une présentation principielle autour des mécanismes des Nations unies en la matière.

Cette journée s'est articulée autour de trois panels portant respectivement sur les nouveaux modèles de gouvernance des données, le référentiel moral pour le respect de la vie privée au sein d'une civilisation de données et sur les grandes philosophies internationales de circulation de la donnée à caractère personnel.