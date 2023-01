Maroc: Le Parlement marocain élu membre du comité exécutif de l'Union parlementaire des Etats membres de l'OCI

Alger — La députée marocaine, Najoua Kouskous a été élue membre du Comité exécutif de l'Union des parlementaires des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), dont la 17ème session se tient à Alger.

La députée Najoua Kouskous du groupe Authenticité et Modernité à la Chambre des Représentants a été élue membre de ce comité lors des travaux de cette session, organisée jusqu'au 30 janvier sous le thème "Monde islamique et défis de modernisation et de développement".

Outre le Maroc, des membres du Parlement du Royaume d'Arabie saoudite, du Sultanat d'Oman et du Liban du groupe arabe, ont été élus membres de ce comité.

Une importante délégation parlementaire marocaine participe aux travaux de cette session et d'autres réunions d'accompagnement.

Le parlement marocain est représenté lors de cette manifestation par une importante délégation, présidée par Mohamed Ouzzine, vice-président de la Chambre des représentants, et composée des députés Mohamed Chebak (RNI), Khalid Chenak (PI) et, du côté de la Chambre des Conseillers, par Abdelkrim Chahid (coordinateur du groupement constitutionnel, démocratique et social) et Khalid ES Satte (UNTM).

Cette session est marquée par la participation des représentants des parlements des pays membres de l'UP-OCI et ceux des organisations parlementaires internationales et régionales en qualité d'observateur. Elle intervient dans un contexte marqué par de multiples défis posés à la Oumma islamique sur les plans politique, économique et sécuritaire, outre les derniers développements concernant la cause palestinienne.

Au programme figuraient des réunions de concertation entre les membres des trois groupements (arabe, asiatique et africain) composant l'Union autour de nombreuses questions d'ordre organisationnel, sachant que le comité de la Palestine a déjà tenu une réunion sur les derniers développements de la cause palestinienne.

Les travaux de la session s'articulent aussi sur la discussion d'un ensemble de projets de résolution portant sur un certain nombre de questions et pays, ainsi que sur le renouvellement des structures de l'Union. Les travaux de cette session seront couronnés par l'adoption d'une déclaration finale à cet effet.