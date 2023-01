Tchad: Le Soudan et le Tchad publient un communiqué à la conclusion des pourparlers à N'Djamena

N'Djamena — A l'issue des pourparlers conjoints entre le Soudan et le Tchad dans la capitale Tchadienne, N'Djamena, co-présidés aujourd'hui par le Président du Conseil de Souveraineté Général Abdel-Fattah Al-Burhan, et le Président de la Période Transitoire en République du Tchad Général Mahamat Idris Deby, les deux parties ont publié un communiqué conjoint, dans lequel elles ont souligné l'importance de renforcer la communication et la coordination entre les deux pays, de manière à contribuer à la promotion et au développement de la coopération existante entre les deux pays.

Le communiqué conjoint a souligné que le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire du Soudan Son Excellence Abdel-Fattah Al-Burhan, a effectué une visite d'amitié et de travail à N'Djamena à la tête d'une délégation de haut niveau, précisant que cette visite, qui concrétise les excellentes relations de coopération existant entre les deux pays, s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre les chefs d'Etat des deux pays en vue de renforcer la fraternité profonde qui lie les deux peuples.

Il a noté qu'au cours de leur rencontre, les deux chefs d'État ont discuté les questions d'intérêt mutuel dans les divers domaines, soulignant qu'en termes de coopération bilatérale, les deux Présidents ont accueilli les consultations régulières, le soutien mutuel et le respect qui servent les relations entre les deux pays, et ont réaffirmé leur disposition à travailler en permanence afin de les renforcer davantage.

Les deux chefs d'État ont également souligné la nécessité de convoquer le comité ministériel conjoint dans le but de réactiver tous les accords et les mécanismes sur les niveaux diplomatique, sécuritaire, économique, technique, social et culturel.

Le communiqué a affirmé que les deux chefs d'État ont accueilli les importantes recommandations émises par la Conférence d'El Geneina en 2018, qui concernent plusieurs domaines dont la mise en œuvre rencontre certaines difficultés.

À cet égard, les deux Présidents ont renouvelé leur engagement à suivre la mise en œuvre des recommandations susmentionnées.

Le communiqué poursuit en disant que lorsque les deux Présidents ont discuté la situation sécuritaire dans la zone frontalière, ils ont exprimé leur souci sur l'augmentation des conflits entre les communautés, qui ont causé de nombreuses pertes en vies humaines, ajoutant que les deux Présidents ont souligné la nécessité urgente de renforcer la capacité opérationnelle de la Force conjointe Tchado-Soudanaise, pour faire face aux défis sécuritaires dans la zone frontalière des deux pays, à travers l'établissement de relations directes et continues entre les différentes parties concernées, notamment la défense et la sécurité, et la protection des réfugiés et des personnes déplacées.

Les deux chefs d'Etat ont également mis l'accent en particulier sur l'échange d'informations et de renseignements entre les services de sécurité des deux pays, ainsi que sur la coopération judiciaire, a dit le communiqué, notant que les deux parties ont convenu de la nécessité d'une action forte et cohérente pour endiguer la migration illégale et la contrebande d'armes.

Le texte a indiqué que les deux Présidents ont évoqué la nécessité d'activer la force conjointe Soudan-RCA-Tchad, créée le 18 Janvier 2005 à Khartoum pour lutter contre l'insécurité sur les frontières communes des trois pays.

Son Excellence le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a exprimé ses remerciements au gouvernement Tchadien pour son soutien aux efforts du Soudan pour établir la paix et la stabilité, considérant le Tchad comme l'un des garants de l'Accord de Paix de Juba et son accueil des réfugiés Soudanais dans l'Est du Tchad, soulignant l'importance d'œuvrer avec la République frère du Tchad et les partenaires pour leur retour dans leurs villages.

D'autre part, le communiqué a dit que Son Excellence le Général Mahamad Idriss Deby Itno a affirmé l'engagement du Tchad, en tant que garant de l'accord de Juba entre le gouvernement Soudanais et les mouvements armés (3 Octobre 2020), à suivre le la mise en œuvre de cet accord.

Au niveau régional, les deux Présidents ont exprimé leur préoccupation sur la continuation des groupes terroristes dans la région du Sahel et leur propagation sur le continent, a précisé le communiqué.

En ce qui concerne les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, le communiqué a noté que les deux présidents ont indiqué la nécessité d'activer ces échanges à travers Port Soudan conformément aux accords signés à cet effet.

Les deux parties ont souligné la nécessité urgente de compléter le projet de chemin de fer entre le Tchad et le Soudan dès que possible, ainsi que les infrastructures routières qui facilitent les transactions économiques et commerciales.