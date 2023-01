Sénégal: Sédhiou-relance des travaux du stade municipal et régional - Yankhoba Diattara annonce la poursuite des travaux en mode fast-track

Le ministre des Sports a bouclé avant-hier, samedi 28 janvier, une visite de travail de deux jours dans la région de Sédhiou consacrée à la revue de l'état d'avancement des travaux des stades.

Yankhoba Diattara annonce pour bientôt et sans donner de délai, la finition du stade municipal et la relance des travaux de construction du stade régional en stand-by.

Après avoir visité les deux stades en compagnie de son staff et des acteurs du monde sportif de la région de Sédhiou ainsi que les administratifs et acteurs des collectivités territoriales de Sédhiou, le ministre des Sports a déclaré que " pour ce qui est du stade municipal, aujourd'hui, à date, nous constatons que les travaux sont à un niveau acceptable.

La tribune est terminée, l'aire de jeu est stabilisée et il ne reste que quelques travaux de finition comme quelques parties du mur de clôture et la grille de protection. Nous nous engageons aussi pour que le gazon synthétique soit posé sur l'aire de jeu et que les projecteurs soient également installés dans la deuxième phase ", a dit Yankhoba Diattara face à la presse.

Et de relever : " je rassure la jeunesse et l'ensemble des acteurs du mouvement sportif de Sédhiou que tous les engagements de l'Etat seront bien respectés et que très bientôt ces stades seront fonctionnels. Pour le reste, nous continuerons à accompagner pour que toutes les commodités soient mises en place comme le plateau multifonctionnel ".

Au sujet du stade régional, le ministre dit constater que " le niveau d'avancement n'est pas satisfaisant. Nous l'avons signifié à l'entrepreneur mais également nous sommes en train de travailler pour que toutes les dispositions soient prises et que ce stade puisse être terminé dans les meilleurs délais ". Enfin, le ministre des Sports Yankhoba Diattara a fait savoir que " toutes les autres disciplines sportives seront aussi accompagnées et nous sommes sur un projet de réalisation de 26 stades départementaux sur l'ensemble du pays ".