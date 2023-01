Congo-Kinshasa: Messe papale - Sept cents choristes réunis pour animer la célébration eucharistique

L'imposant chœur constitué avec des chantres de l'archidiocèse de Kinshasa et des diocèses voisins, dirigé par l'abbé Cola Lubamba, chantera à la célébration populaire de la matinée du 1er février à l'aéroport de Ndolo.

Rencontré par Le Courrier de Kinshasa le 29 janvier sur le site de la messe où se font les dernières mises au point, le président de la sous-commission de la musique sacrée de la grande circonscription ecclésiastique de l'Église catholique de la capitale, l'abbé Cola Lubamba, a fait le point sur les préparatifs en cours. " Nous avons réalisé trente répétitions jusqu'ici. Elles avaient débuté depuis janvier de l'année passée avant le report du voyage du pape. Nous avions procédé par trois étapes, nous sommes pratiquement à la fin. La première c'était l'apprentissage des mélodies, la deuxième a permis de réaliser l'harmonie musicale et à présent, pour la troisième qui est vers sa fin, nous avons abordé l'aspect esthétique ", nous a-t-il dit.

En ce qui concerne l'effectif de la chorale, l'abbé a affirmé : " Nous avons prévu une chorale de sept cents personnes composée de choristes de l'archidiocèse de Kinshasa et des diocèses voisins, notamment de Kisantu pour la messe papale ". Quant au répertoire, il a précisé : " Nous avons choisi des chants simples et populaires parce que nous devons répondre à un besoin de l'Eglise, à savoir la participation active des fidèles. Ce, depuis le Concile Vatican II ". À cet effet, il a souligné à l'adresse du peuple de Dieu : " Nous demandons aux fidèles de se préparer parce que ce sera une messe joyeuse ". Et de renchérir : " Nous avons également prévu des chants de circonstance comme "Benvenuto papa Francesco". La corporation des musiciens chrétiens catholiques qui travaille en collaboration avec la sous-commission musique sacrée a aussi prévu le morceau "Karibu Saint Père" ".

Pour ce qui est de l'aménagement de l'espace, l'abbé Cola a fait savoir qu'il y aura " deux zones de célébration sur le site. Celle réservée à l'autel et la chorale diocésaine ainsi que les autorités du pays et étrangères ; de l'autre côté de la piste, c'est la zone du peuple de Dieu. Nous avons choisi d'y placer un autre podium pour encadrer et prier avec ceux qui viendront participer à la messe ".

Il sied de noter que l'abbé Cola a été choisi pour assurer la direction de la chorale pour une bonne raison. " Le choix a été porté sur moi comme maestro tout simplement parce que j'ai étudié la musique à Rome ", nous a-t-il affirmé. En outre, a-t-il ajouté : " Pour la réussite d'un tel événement, je travaille en collaboration avec d'autres maestros de l'archidiocèse, membres du bureau de la musique sacrée vu que je préside la sous-commission de la musique sacrée de l'archidiocèse de Kinshasa ".