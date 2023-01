Afrique: Un développement freiné par l'insécurité et un recul de la démocratie

Ile Maurice, Seychelles, Tunisie, Cap Vert et Botswana sont les pays les mieux gouvernés, tandis que le Soudan du Sud, la Somalie et l'Erythrée forment le peloton de queue, selon l'indice de la fondation Mo Ibrahim publié le 25 janvier qui évalue la gouvernance sur le continent.

Les progrès dans le développement humain et économique en Afrique sont freinés par un "recul généralisé de la démocratie" et une "situation sécuritaire de plus en plus tendue", a relevé l'étude de la fondation Mo Ibrahim. "Même si le niveau moyen atteint par la gouvernance globale sur le continent est meilleur en 2021 qu'en 2012", celui-ci "stagne depuis 2019", note-t-elle.

"La majeure partie du continent est moins sûre et moins démocratique en 2021 qu'elle ne l'était en 2012", poursuit le document qui souligne que la pandémie de covid-19 a "accentué ces tendances préoccupantes". L'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique est fondé sur plus de quatre-vingts indicateurs classés en quatre sous-catégories: "sécurité et Etat de droit", "participation, droits et inclusion", "développement humain" et "fondements des opportunités économiques".

"En 2021, près de 70% de la population du continent vivait dans un pays où les conditions en matière de sécurité et Etat de droit se sont dégradées depuis 2012", déplore l'étude qui note également un fort recul de la liberté d'association et de réunion. L'indice relève toutefois que plus de 90% de la population du continent vit dans un pays où le niveau de développement humain - qui prend en compte les accès à la santé, l'éducation, la protection sociale et un environnement durable- est supérieur à celui de 2012.

Les progrès de la Gambie

Dans l'indice, les cinq pays les plus performants en matière de gouvernance, en prenant en compte l'ensemble des indicateurs, sont l'Ile Maurice, suivi des Seychelles, de la Tunisie, du Cap Vert et du Botswana. Le Soudan du Sud est dernier derrière la Somalie et l'Erythrée. La Gambie est le pays dont la gouvernance a le plus progressé depuis 2012 alors qu'à l'inverse, c'est en Libye qu'elle a le plus reculé. Le rapport s'attarde également sur une "inquiétante décennie de coups d'Etat récurrents au Sahel", dénombrant que sur vingt-neuf coups d'Etat dans le monde entre 2012 et 2021, vingt-trois ont eu lieu en Afrique et principalement dans la région sahélienne.

Le Mali et le Burkina Faso, qui font face à des violences de groupes jihadistes sur leur sol et qui sont tous deux gouvernés par des juntes militaires, voient leurs indicateurs sécuritaires se dégrader fortement, dans l'indice. L'homme d'affaires soudanais naturalisé britannique, Mo Ibrahim, a créé sa fondation en 2006, dont le siège est à Londres et qui a pour mission de promouvoir la bonne gouvernance sur le continent africain.